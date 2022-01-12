В Украине увеличилось потребление электроэнергии

В течение текущего отопительного сезона объемы увеличились на 6%.

В Украине стали больше потреблять электроэнергию.

Также читайте В Минэнерго сообщили, что будет с тарифами на электроэнергию до конца отопительного сезона

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 12 января.

Так, отмечается, что за текущий отопительный сезон объемы увеличились на 6% по сравнению с прошлым годом. Такие данные обнародовал Министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, потребление газа в нынешнем отопительном сезоне уменьшилось почти на 6%.

Поэтому большая нагрузка сейчас приходится на атомные электростанции. Производство электроэнергии в 2021 году здесь выросло на 4%. Так что проблем с поставками не будет, заверил министр.

Кроме того, из-за похолодания больше потреблять электроэнергии украинцы стали и в последние дни. Так, по данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии за 10 января 2022 года по сравнению с предыдущим рабочим днем 6 января увеличилось на 7,2% – до 492,1 млн кВт-ч. В целом потребление с начала января составило 4 536 млн кВт-ч, что на 1,6% меньше прогнозного показателя.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заверил, что в этом отопительном сезоне тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут.

Читайте также: