Дев'ята планета існує: вчені оприлюднили нові докази

Вчені стверджують, що їм вдалося виявити нові докази того, що в Сонячній системі існує дев'ята планета.

Про це пише Independent.

Дослідники вважають, що на краю Сонячної системи ховається невідома дев'ята планета. Саме її гравітаційним впливом можна пояснити дивні орбіти крижаних об'єктів, що перебувають у 250 разів далі від Сонця, ніж Земля.

Автори нового дослідження тепер стверджують, що їм вдалося виявити ще більше доказів того, що дев'ята планета все ж існує на околицях Сонячної системи.

Вони створили серію моделювань, щоб з'ясувати, як на орбіти крижаних об'єктів на краю Сонячної системи впливає гравітація найближчих гігантських планет, приливні сили нашої галактики, а також зірки, що пролітають повз Сонце.

Усе ж найкраще пояснення дивної поведінки транснептунових об'єктів дало моделювання, яке включало наявність дев'ятої планети. Хоча вчені визнають, що є й інші пояснення незвичайних орбіт крижаних об'єктів. Наприклад, у далекому минулому планети-гіганти могли мати інші орбіти і таким чином своєю гравітацією вплинули на орбіти транснептунових об'єктів. Але модель з дев'ятою планетою показала кращі докази такого впливу.

Нагадаємо:

Учені звузили можливі місця розташування дев'ятої планети тп запропонували місце, де вона розташована. Дослідження показує, що дев'ята планета перебуває на відстані, яка в 500 разів перевищує відстань від Землі до Сонця, тобто 500 астрономічних одиниць. Щодо маси загадкового світу, то вчені вважають, що він у 6,6 раза більший за земний.

Вчені наполягають на тому, що дев'ята планета існує і вона є п'ятою за величиною планетою Сонячної системи. Водночас вона має масу, яка є середньою між масами Землі й Урану. Такі світи можна часто зустріти біля інших зірок.

Раніше вчені стверджували, що на планету Земля з великою швидкістю насувається загроза – планета Нібіру.

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