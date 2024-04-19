Девятая планета существует: ученые представили новые доказательства

Ученые утверждают, что им удалось найти новые доказательства того, что в Солнечной системе существует девятая планета.

Об этом пишет Independent.

Исследователи полагают, что на краю Солнечной системы скрывается неизвестная девятая планета. Именно ее гравитационным влиянием можно объяснить странные орбиты ледяных объектов, которые находятся в 250 раз дальше Солнца, чем Земля.

Авторы нового исследования теперь утверждают, что им удалось обнаружить еще больше доказательств того, что девятая планета все же существует в окрестностях Солнечной системы.

Они создали серию моделирований, чтобы выяснить, как на орбиты ледяных объектов на краю Солнечной системы влияет гравитация ближайших гигантских планет, приливные силы нашей галактики, а также пролетающие мимо Солнце звезды.

Все же лучшее объяснение странного поведения транснептуновых объектов дало моделирование, включавшее наличие девятой планеты. Хотя ученые признают, что есть и другие объяснения необычных орбит ледяных объектов. Например, в далеком прошлом планеты-гиганты могли иметь другие орбиты и, таким образом, своей гравитацией повлияли на орбиты транснептуновых объектов. Но модель с девятой планетой показала наилучшие подтверждения такого действия.

Напомним:

Ученые сузили возможные местоположения девятой планеты и предложили место, где она расположена. Исследование показывает, что девятая планета находится на расстоянии в 500 раз превышающем расстояние от Земли до Солнца, то есть 500 астрономических единиц. Что касается массы загадочного мира, то ученые считают, что он в 6,6 раза больше земного.

Ученые настаивают на том, что девятая планета существует и она пятая по величине планета Солнечной системы. В то же время она имеет массу, которая является средней между массами Земли и Урана. Такие миры можно часто встретить у других звезд.

Ранее ученые утверждали, что на планету Земля с большой скоростью надвигается угроза – планета Нибиру.

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