Ракетна загроза: Україною шириться повітряна тривога

Існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Повітряна тривога оголошена у Києві та низці областей.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну загрозу.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Людей закликають прямувати до укриттів.

Зазначимо, що це вже друга повітряна тривога за день. Загарбники від самого ранку обстрілюють українські міста. Під обстрілом перебували Одеса, Херсон, Запоріжжя, Дніпро.

Нагадаємо, 20 квітня, під час попередньої повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух.

Читайте також провідні новини дня: