10 ознак того, що ваш чоловік вас не любить

Іноді потрібно просто вийти із ситуації, назавжди зачинити за собою двері, щоб можна було увійти у нові, призначені лише для вас. Це також стосується особистих взаємин. Жінці буває дуже складно поставити крапку в стосунках, де її розлюбили. Вона усіляко намагається підлаштуватися під партнера, переробити себе, його, шукає шляхи вирішення проблеми. Та якщо у чоловіка більше немає почуттів, то він усіляко намагатиметься вийти зі стосунків, шукаючи для цього будь-яку підставу. Як зрозуміти, що чоловік більше вас не кохає і час виходити зі стосунків, – читайте далі.

Він натякає на тимчасовий розвиток подій

Якщо чоловік не планує продовжувати з вами стосунки, він усіляко натякатиме вам чи говоритиме прямо про те, щоб ви у нього не закохувалися. Він може просити вас підшукати собі підходящу пару, бо він вас не вартий і його дуже турбує ваше щасливе майбутнє. Або може сказати, що вже застарий чи замолодий для таких серйозних почуттів, як любов. На такі стосунки краще не витрачати свій час, адже можна не зустрітися зі своїм партнером, що призначений саме для вас.

Чоловік вас зраджує

Те, що чоловіки полігамні – це міф, виправдання поведінки тих чоловіків, які не кохають своїх жінок. Якщо чоловік кохає, він ніколи не зраджуватиме, оскільки для нього інші жінки взагалі не існуватимуть. А якщо ваш коханий переконує вас у тому, що полігамний чоловік – це норма, значить, він просто не має до вас глибоких почуттів. І йому абсолютно байдуже, що ви страждаєте від такої поведінки. Або чоловік вас переконує вступати з ним у вільні стосунки, щоб без жодних зобов’язань та одного постійного партнера. Тоді вам краще припинити спілкування з такою людиною і не наражати себе на небезпеку душевних травм.

Жодних зобов’язань та відповідальності

Якщо ваші стосунки вже тривають досить великий проміжок часу – півроку чи рік, а чоловік не пропонує одружитися або взяти на себе відповідальність за вас, він не любить. Часто жінка в таких стосунках думає, що все гаразд, і він ще не готовий до відповідальності. Але для чоловіка це може бути просто регулярним сексом без жодних зобов’язань, бо для нього це зручно. Не потрібно дотримуватися жодних правил, брати на себе зайві витрати та зобов’язання. Для жінки така поведінка повинна бути сигналом до того, що краще припинити такий зв’язок та знайти собі партнера, який кохатиме по-справжньому.

Недбале ставлення

Чоловік може скільки завгодно розказувати, що має до вас найніжніші почуття. Та якщо при цьому немає жодних конкретних дій та вчинків, то це просто пусті слова. Такому чоловікові абсолютно байдуже на ваш душевний чи фізичний комфорт. Для нього буде абсолютно нормальним вказувати на ваші недоліки чи слабкі сторони. Замість того, щоб допомогти вам вирішити якусь вашу проблему, він буде просто висміювати вас чи навіть ображати. Також може дозволяти собі говорити про інших жінок, роздивлятися їхні фото в соцмережах. Тому вам краще припинити стосунки з таким чоловіком, а не намагатися стати кращою для нього.

Не телефонує і не пише

Якщо у чоловіка не знаходиться часу, щоб написати вам чи зателефонувати протягом дня, то це не ваш чоловік. Йому абсолютно байдуже, як ви проводите свій час без нього, що у вас сталося на роботі, як ваше самопочуття. Чоловік може виправдовуватися тим, що було багато роботи чи забігався, та насправді йому все одно, що у вас там. Він просто вас не любить і з якихось причин може вам цього просто не говорити.

Не дотримується своїх обіцянок

Коли чоловік щось обіцяє вам, а потім не робить цього, значить, для нього це не має жодного значення. Він може виправдовуватися, що забув, не зміг чи зараз не має такої можливості. Але така поведінка, особливо коли це трапляється регулярно, говорить про те, що він просто вас не кохає. Якщо чоловік не може дотриматися свого слова, і його обіцянки не доходять до діла, то краще припинити такі стосунки.

Не допомагає

Чоловік, який по-справжньому кохає, заради свої жінки зробить все, щоб створити для неї затишок та комфорт. Любити – це не іменник, а дієслово, це не пусті слова, а достойні вчинки. Якщо чоловік любить, це видно по його вчинкам, він для своєї коханої і посуд помиє, і мамонта в дім принесе. Закоханий чоловік намагатиметься своїми діями щодня говорити вам про те, як він вас любить. Якщо у вашій парі такого немає, то варто задуматися: чи дійсно ваш чоловік вас кохає.

Не пропонує заміж

Ви разом вже тривалий період часу, а обручки на пальці ще досі немає, тоді варто вирішити це питання. Чоловік, який кохає, ніколи не допустить, щоб ви дісталися іншому, тому сам поведе вас ставити штамп у паспорті. Та якщо ви разом кілька років, ще й живете під одним дахом, йому просто зручно бути з вами. І змінювати він нічого не буде, як би ви не натякали на узаконення стосунків.

Відсутність сексу

Коли він шукає відмовки чи причини для того, щоб не займатися з вами сексом, то це точно не любов. Якщо чоловік кохає, він буде хотіти близькості зі своєю жінкою, навіть коли цілими днями працює на виснажливій та нервовій роботі. А якщо він вечорами просиджує за комп’ютерними іграми чи посилається на те, що дуже втомлений після роботи або тренування, він просто вас не любить. І шукає різні причини, щоб не займатися з вами сексом.

У стосунках є треті особи

Якщо чоловік одружений, чи не може вибрати з-поміж двох жінок, значить він жодну з них не кохає. Йому просто зручний такий варіант розвитку подій. З однією він може отримувати задоволення у ліжку, а від іншої - смачний борщ та сімейний затишок. І йому абсолютно все одно, що страждають жінки, зате чоловікові комфортно, а з ними він просто обслуговує свої інтереси. Від такого потрібно йти відразу, щойно ви розумієте, що він нічого не збирається змінювати. Продовжуючи такі стосунки, ви просто підриваєте свою самооцінку та значимість. І сподіватися на те, що партнер колись зміниться чи все таки зробить вибір на вашу користь, не варто.

Читайте також:

Ця фраза зміцнить ваш шлюб і покращить стосунки: що потрібно говорити коханій людині

Секрет ідеальних стосунків: 5 звичок щасливих пар

Як перевірити, що вас по-справжньому люблять: 10 найголовніших ознак