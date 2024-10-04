Он вас больше не любит: психолог назвала 10 главных признаков

Если ваш партнер потерял к вам чувство, он будет искать любой повод, чтобы завершить отношения. Психолог назвала 10 признаков, свидетельствующих о том, что мужчина вас больше не любит.

Намекает на временное развитие событий

Если мужчина потерял к вам чувство, его поведение будет типичным. Он может намекать или прямо говорить, что не хочет продолжать отношения. Он может просить вас найти другую пару, утверждая, что не стоит вас, или говорить, что слишком стар или молод для серьезных чувств.

Предает вас

Миф о полигамности мужчин часто используется как оправдание для тех, кто не любит своих женщин. Если мужчина действительно любит, он не будет изменять, потому что другие женщины для него не существуют.

Никаких обязательств и ответственности

Если ваши отношения продолжаются уже полгода или год, а мужчина не предлагает жениться или взять на себя ответственность, это может свидетельствовать об отсутствии любви.

Небрежно относится

Если мужчина говорит о своих нежных чувствах, но не подкрепляет их действиями, это только пустые слова. Ему безразлично ваш комфорт, и он может указывать на ваши недостатки, высмеивать или оскорблять вас.

Не звонит по телефону и не пишет

Если мужчина перестал вам звонить по телефону и писать в течение дня, это может свидетельствовать о потере чувств. Ему все равно, как вы проводите время, что произошло на работе или как ваше самочувствие. Он может оправдываться занятостью, но на самом деле ему просто безразлично.

Не соблюдает свои обещания

Если мужчина обещает что-либо, но не выполняет, это значит, что для него это неважно. Он может оправдываться, что забыл или не смог, но если это происходит регулярно, это свидетельствует об отсутствии любви. Если мужчина не придерживается своего слова, лучше прекратить такие отношения.

Не помогает

Человек, который действительно любит, сделает все, чтобы обеспечить уют и комфорт для своей женщины. Любовь – это не просто слова, а действия. Если мужчина любит, это видно по его поступкам: он и посуду помоет и сделает все возможное для своей возлюбленной.

Не предлагает замуж

Если вы вместе уже длительное время, но обручальные кольца на пальце до сих пор нет, это может свидетельствовать об отсутствии любви. Любящий мужчина не допустит, чтобы его женщина досталась другому, и сам предложит жениться.

Отсутствие секса

Отсутствие секса является ключевым признаком безразличия мужчины. Если он ищет отговорки, чтобы избежать интима, это не любовь. Влюбленный мужчина всегда стремится к близости, даже после тяжелого дня.

В отношениях есть третьи лица

Если мужчина женат или не может выбрать между двумя женщинами, он не любит ни одну из них. Ему просто удобно иметь одну для удовольствия, а другую для домашнего уюта. Ему безразлично, что женщины страдают, главное – его комфорт.

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