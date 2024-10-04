Він вас більше не кохає: психологиня назвала 10 головних ознак

Якщо ваш партнер втратив до вас почуття, він буде шукати будь-який привід, щоб завершити стосунки. Психологиня назвала 10 ознак, які свідчать про те, що чоловік вас більше не любить.

Натякає на тимчасовий розвиток подій

Якщо чоловік втратив до вас почуття, його поведінка буде типовою. Він може натякати або прямо говорити, що не хоче продовжувати стосунки. Він може просити вас знайти іншу пару, стверджуючи, що не вартий вас, або казати, що занадто старий чи молодий для серйозних почуттів.

Зраджує вас

Міф про полігамність чоловіків часто використовується як виправдання для тих, хто не любить своїх жінок. Якщо чоловік дійсно кохає, він не зраджуватиме, бо інші жінки для нього не існують.

Жодних зобов’язань і відповідальності

Якщо ваші стосунки тривають вже пів року чи рік, а чоловік не пропонує одружитися або взяти на себе відповідальність, це може свідчити про відсутність любові.

Недбало ставиться

Якщо чоловік говорить про свої ніжні почуття, але не підкріплює їх діями, це лише порожні слова. Йому байдуже на ваш комфорт, і він може вказувати на ваші недоліки, висміювати або ображати вас.

Не телефонує і не пише

Якщо чоловік перестав вам телефонувати і писати протягом дня, це може свідчити про втрату почуттів. Йому байдуже, як ви проводите час, що сталося на роботі чи як ваше самопочуття. Він може виправдовуватися зайнятістю, але насправді йому просто байдуже.

Не дотримується своїх обіцянок

Якщо чоловік обіцяє щось, але не виконує, це означає, що для нього це неважливо. Він може виправдовуватися, що забув або не зміг, але якщо це відбувається регулярно, це свідчить про відсутність любові. Якщо чоловік не дотримується свого слова, краще припинити такі стосунки.

Не допомагає

Чоловік, який дійсно кохає, зробить усе, щоб забезпечити затишок і комфорт для своєї жінки. Любов – це не просто слова, а дії. Якщо чоловік любить, це видно за його вчинками: він і посуд помиє, і зробить усе можливе для своєї коханої.

Не пропонує заміж

Якщо ви разом вже тривалий час, але обручки на пальці досі немає, це може свідчити про відсутність любові. Чоловік, який кохає, не допустить, щоб його жінка дісталася іншому, і сам запропонує одружитися.

Відсутність сексу

Відсутність сексу є ключовою ознакою байдужості чоловіка. Якщо він шукає відмовки, щоб уникнути інтиму, це не любов. Закоханий чоловік завжди прагне близькості, навіть після важкого дня.

У стосунках є треті особи

Якщо чоловік одружений або не може вибрати між двома жінками, він не кохає жодну з них. Йому просто зручно мати одну для задоволення, а іншу для домашнього затишку. Йому байдуже, що жінки страждають, головне – його комфорт.

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