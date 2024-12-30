Чи правда, що мед не псується: про це майже ніхто не знає

Цей природний продукт упродовж тисячоліть використовується не лише у кулінарії, але й для лікування багатьох захворювань.

Мед відомий своїми протизапальними, антиоксидантними та антимікробними властивостями, що робить його незамінним у народній медицині. Також його додають до різноманітних страв та випічки або просто їдять із кашами, млинцями тощо. Та мало хто знає, що це продукт, який практично не псується і може зберігатися свіжим упродовж тривалого часу.

Чому мед не псується: про це майже ніхто не знає

Основні компоненти меду – це фруктоза, глюкоза, вода й органічні сполуки, які виробляються бджолами. Процес "народження" продукту починається зі збору нектару і медвяної роси – у вулику ці складники зазнають ферментації. Корисні мікроорганізми, такі самі, як і кисломолочні бактерії, потрапляють до меду через травну систему бджіл і навколишнє середовище. Саме вони захищають продукт від псування, підвищуючи його кислотність. Однак за високої вологості деякі з цих мікроорганізмів можуть провокувати процеси бродіння.

Мед має унікальну здатність зберігати свою свіжість завдяки глюкозооксидазі – це фермент, який утворює перекис водню і знижує рівень pH. Таким чином, утворюється середовище, яке абсолютно не сприяє розвитку й розмноженню бактерій – вони просто гинуть у ньому.

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