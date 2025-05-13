День ангела 13 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 13 травня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 13 травня

13 травня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Макарія, Олександра.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві яскравий, енергійний. В дорослому віці стає порядним, але часто живе у вигаданому світі.

Макарій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “благословенний”. В дитинстві спокійний, чесний. В дорослому віці стає розважливим, працелюбним.

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Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві наполегливий, цілеспрямований. В дорослому віці стає прагматичним, сміливим.

День ангела 13 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі радість, мир і благословення. Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди був поруч, даруючи тобі підтримку і натхнення для здійснення найзаповітніших мрій.

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З Днем Ангела! Нехай світло твого ангела завжди освітлює твій шлях, а серце наповнюється спокоєм і гармонією. Бажаю тобі здоров'я, удачі та добробуту в кожному дні. Хай цей день принесе радість і нові можливості!

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Вітаю з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Нехай ангел, який тебе охороняє, завжди буде на твоєму боці, оберігаючи від усіх негараздів. Бажаю удачі, радості та тепла в серці. Нехай кожен твій день буде наповнений світлом та благодаттю.

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З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, даруючи тобі свою невидиму підтримку і допомогу. Бажаю добробуту, щастя та любові, а також, щоб всі твої мрії збувалися завдяки невидимій силі, що охороняє твою душу.

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Вітаю з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди охороняв тебе, даруючи тепло і світло в найтемніші моменти життя. Нехай серце твоє буде спокійне, а шлях — ясний і легкий.