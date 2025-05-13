- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 13 мая: кого и как поздравлять с именинами
13 мая 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 13 мая
13 мая 2025 года поздравьте с именинами Георгия, Макария, Александра.
Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве яркий, энергичный. Во взрослом возрасте становится порядочным, но часто живет в вымышленном мире.
Макарий — древнегреческое имя, переводится как “благословенный”. В детстве спокоен, честен. Во взрослом возрасте становится рассудительным, трудолюбивым.
Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве упорный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится прагматичным, смелым.
День ангела 13 мая — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с прекрасным праздником — твоим Днем Ангела! Пусть этот день принесет радость, мир и благословение. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, даря тебе поддержку и вдохновение для осуществления самых заветных мечтаний.
***
С Днем Ангела! Пусть свет твоего ангела всегда освещает путь твой, а сердце наполняется спокойствием и гармонией. Желаю тебе здоровья, удачи и благополучия в каждом дне. Пусть этот день доставит радость и новые возможности!
***
Поздравляю с чудесным праздником — твоим Днем Ангела! Пусть охраняющий тебя ангел всегда будет на твоей стороне, оберегая от всех бед. Желаю удачи, радости и тепла в сердце. Пусть каждый день твой будет наполнен светом и благодатью.
***
С Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, даря тебе свою невидимую поддержку и помощь. Желаю благополучия, счастья и любви, а также, чтобы все твои мечты сбывались благодаря невидимой силе, охраняющей твою душу.
***
Поздравляю с чудесным праздником — твоим Днем Ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда охранял тебя, даря тепло и свет в самые темные моменты жизни. Пусть сердце твое будет спокойно, а путь ясен и легок.