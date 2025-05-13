День ангела 13 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 13 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 13 мая

13 мая 2025 года поздравьте с именинами Георгия, Макария, Александра.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве яркий, энергичный. Во взрослом возрасте становится порядочным, но часто живет в вымышленном мире.

Макарий — древнегреческое имя, переводится как “благословенный”. В детстве спокоен, честен. Во взрослом возрасте становится рассудительным, трудолюбивым.

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Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве упорный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится прагматичным, смелым.

День ангела 13 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 13 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с прекрасным праздником — твоим Днем Ангела! Пусть этот день принесет радость, мир и благословение. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, даря тебе поддержку и вдохновение для осуществления самых заветных мечтаний.

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С Днем Ангела! Пусть свет твоего ангела всегда освещает путь твой, а сердце наполняется спокойствием и гармонией. Желаю тебе здоровья, удачи и благополучия в каждом дне. Пусть этот день доставит радость и новые возможности!

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Поздравляю с чудесным праздником — твоим Днем Ангела! Пусть охраняющий тебя ангел всегда будет на твоей стороне, оберегая от всех бед. Желаю удачи, радости и тепла в сердце. Пусть каждый день твой будет наполнен светом и благодатью.

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С Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, даря тебе свою невидимую поддержку и помощь. Желаю благополучия, счастья и любви, а также, чтобы все твои мечты сбывались благодаря невидимой силе, охраняющей твою душу.

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Поздравляю с чудесным праздником — твоим Днем Ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда охранял тебя, даря тепло и свет в самые темные моменты жизни. Пусть сердце твое будет спокойно, а путь ясен и легок.