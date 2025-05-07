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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
2 хв

День ангела 7 травня: кого та як вітати з іменинами

7 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 7 травня, день ангела

Який сьогодні, 7 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 7 травня

7 травня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Давида, Івана, Йосипа, Михайла, Платона, Анастасію.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві активний і енергійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як “улюбленець”. В дитинстві незворушний, спокійний. В дорослому віці стає врівноваженим, дружелюбним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві легкий, радісний. В дорослому віці стає неквапливим, товариським.

Йосип — давньоєврейське походження, означає “нехай Бог винагородить”. В дитинстві самолюбний, потайливий. В дорослому віці стає відкритим до спілкування.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві справедливий, вихований. В дорослому віці стає ввічливим, легко заводить друзів.

Платон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “широкий в плечах”. В дитинстві філософ у душі. В дорослому віці стає не уважним, часто замисленим.

Анастасія — давньогрецьке походження, означає “безсмертна”. В дитинстві творча, сентиментальна. В дорослому віці стає дуже емоційною натурою.

День ангела 7 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 7 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, даруючи тобі спокій, благословення і захист у всіх твоїх справах. Нехай цей день принесе тільки позитивні емоції, а в житті буде більше радості, гармонії та світла!

***

В цей день хочу побажати тобі безмежної радості і удачі. Нехай твій Ангел-охоронець завжди вказує тобі правильний шлях, оберігає від труднощів і дарує підтримку в найскладніші моменти. Бажаю здоров’я, тепла та справжнього щастя!

***

Нехай цей святковий день принесе тобі мир у душі, гармонію у серці та незабутні миті щастя. Бажаю тобі, щоб твій Ангел завжди був поряд, підтримував у всіх починаннях і допомагав долати всі життєві випробування.

***

Нехай ангел-хранитель дарує тобі велику удачу, мир у серці та добробут в кожному дні. Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений світлом, добротою і теплом, а всі твої мрії здійснювалися!

***

З найкращими побажаннями вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець буде твоїм вірним супутником, оберігаючи і направляючи на правильний шлях. Бажаю здоров’я, душевної рівноваги та безмежного щастя в усіх його проявах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
215
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