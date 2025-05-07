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- Війна
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Втрати росіян у війні проти України перевалили за 960 тисяч осіб
Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою. За останню добу РФ недорахувалася понад 1200 солдатів.
Сили оборони України ліквідували за добу 1270 російських окупантів, а також знищили 14 танків та понад 70 артсистеми противника.
Про це 7 травня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 960770 (+1270) осіб
танків — 10780 (+14)
бойових броньованих машин — 22419 (+3)
артилерійських систем — 27502 (+71)
РСЗВ — 1378
засоби ППО — 1155
літаків — 372
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35266 (+124),
крилаті ракети — 3197 (+1)
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 47484 (+131)
спеціальна техніка — 3873
Раніше британські розвідники повідомили, що до кінця 2025 року російська окупаційна армія може встановити антирекорд за втратами особового складу у війні проти України.