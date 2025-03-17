Коли найкраще садити та сіяти: що кажуть народні прикмети

У традиціях українського землеробства народні прикмети відіграють важливу роль у визначенні оптимальних строків посадки зелені, овочів та картоплі. Ці спостереження, накопичені протягом століть, допомагають аграріям орієнтуватися на природні явища та забезпечувати високі врожаї.

Коли сіяти зелень та овочі

Редис, шпинат, щавель, ревінь, петрушка, крес-салат, редька, зимова цибуля, хрін, спаржа: Ці культури можна сіяти у відкритий ґрунт під час цвітіння ліщини та мати-й-мачухи.

Моркву та петрушку рекомендується сіяти під час цвітіння форзиції.

Сприятливий час для посіву буряка настає, коли розпускаються листя осики та черемхи.

Огірки, гарбузи, патисони, помідори, майоран слід висаджувати після того, як зацвіте бузок, жовта акація та каштан.

Посів цибулі-батуна та цибулі-порея рекомендується проводити під час цвітіння крокусів.

Сприятливий час для посіву г о роху, бобів, огіркової трави, чебрецю, зимової капусти (на розсаду) настає, коли розпускаються листя осики та черемхи.

Садити розсаду огірків, перцю, баклажанів, томатів, посів гороху, квасолі, кукурудзи у відкритий ґрунт без укриття можна коли розпускаються листя дуба та зацвітає шипшина.

Сприятливий час для висадки розсади цвітної та пізньої білокачанної капусти настає, коли на кропиві з'являється друга пара листя.

Квасолю садити, коли зацвітуть каштани

Під час цвітіння нарцисів рекомендується сіяти салат, літню редьку та білокачанну капусту.

Коли садити картоплю за народними прикметами

Картопля є однією з основних культур в українському сільському господарстві, і правильний вибір часу для її посадки має вирішальне значення для отримання якісного врожаю. Згідно з народними прикметами, найкращим часом для посадки картоплі є період, коли на березі з'являються перші листочки. Це свідчить про достатнє прогрівання ґрунту та готовність його до прийняття насіння. Також вважається, що якщо зацвіла черемха, це сигналізує про сприятливі умови для посадки картоплі, оскільки земля вже достатньо прогріта і ризик заморозків мінімальний.

Дотримання цих народних прикмет та рекомендацій допомагає городникам та садівникам визначати оптимальні строки для посадки зелені, овочів та картоплі, що сприяє отриманню багатих та якісних врожаїв.

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