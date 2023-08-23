Як замаринувати часник: рецепти на зиму, по - корейськи, в олії

Рецепти маринованого часнику - як приготувати на зиму, швидко, по-корейськи, в олії
Навіть ті, хто не любить часник за його гострий смак та не споживає через специфічний запах навряд чи відмовляться від домашнього маринованого часнику. У маринованого часнику зникає пекуча гострота, пропадає різкий запах, смак стає пікантним, а текстура – хрусткою.
Замаринований часник - це насамперед смачна закуска, яку можна їсти саму собою, а можна додавати до других страв, запікати з м'ясом, їсти разом з салом. Крім того, як відомо, навіть при термічній обробці часник зберігає більшу частину цілющих властивостей.
Як замаринувати часник на зиму
На один кг часнику потрібно буде:
- 1 л води,
- 1,5 ст. л солі,
- 100 г цукру,
- 50 мл 9% -го оцту,
- парасольки кропу,
Приготування маринованого часнику
- Видаліть лушпиння та розберіть часник на зубчики.
- Замочіть на пів години-годину зубчики в холодній воді.
- Для маринаду змішайте у воді сіль та цукор, додайте оцет.
- Доведіть маринад до кипіння і зніміть з вогню.
- У стерилізовані банки викладіть кріп і зубчики часнику. Залийте маринадом і кип’ятіть банки в воді 5 хвилин.
- Закрийте банки та поставте в темне місце.
Маринований часник по-корейськи, з соєвим соусом
Приготований таким чином часник через соєвий соусу отримує карамельний відтінок.
Для цього рецепта маринованого часнику знадобиться:
- 500 г часнику,
- для оцтового маринаду: 160 мл оцту, краще, якщо це буде рисовий, ст. ложка солі, 350 г води.
- для маринаду з соєвого маринаду: соєвий соус - 170 г, оцет - 60 мл, цукор - 3 ст. ложки, вода - 330 г.
Готуємо часник по-корейськи
- Замочіть зубчики у воді на 30 хвилин.
- Залийте часник холодною кип’яченою водою й залиште на 3 години. Злийте воду.
- Готуємо оцтовий маринад - змішайте воду, оцет та сіль. Мішайте доти, доки сіль повністю не розчиниться.
- Залийте часникові зубчики оцтовим маринадом. Маринад повинен повністю покрити зубчики. Накрийте місткість кришкою та поставте маринуватися за кімнатної температури протягом 5-7 днів.
- Готуємо соєвий маринад. Змішайте соєвий соус, оцет, цукор та кип’ячену воду. Доведіть суміш до закипання, після чого кип’ятіть на повільному вогні протягом 5 хвилин. Вимкніть вогонь і дайте маринадові охолонути.
- Злийте оцтовий маринад із банки з часником. Замість цього, залийте часник маринадом із соєвого соусу, щоб всі зубчики були покриті маринадом.
- Закрийте банку кришкою і залиште маринуватись протягом 2 тижнів. Чим довше буде маринуватись часник, тим смачнішим він буде. Після цього часник краще зберігати в холодильнику.
Маринований часник в олії на зиму
Інгредієнти:
- 300 г часнику,
- 2 шт. гвоздики,
- 10 г куркуми,
- олія - 200 мл
Приготування часнику в олії
- Беремо чисті невеликі баночки, додамо куркуму та гвоздику. Заповнюємо баночки часником.
- Заливаємо часник маслом, щільно закриваємо кришкою.
- Ось і все, часник в олії готовий, зберігаємо у прохолодному місці чи холодильнику.
Швидкий рецепт часнику
Якщо не хочеться довго чекати, можна зробити маринований часник за кілька днів.
Інгредієнти:
- 1 кг часнику,
- 1 л води,
- 5 ст. л цукру,
- 2 ст. л солі,
- 100 г оцту,
- 3 лаврові листки,
- 3 гвоздики,
- 10 горошин перцю.
Маринуємо часник по-швидкому
- Очищений часник бланшуйте в воді 3 хвилини, потім сполосніть
- Складіть в банки часник та прянощі. Закип’ятіть воду з сіллю з цукром, влийте до часнику, додайте оцет та прокип’ятіть хвилину. Коли маринад охолоне, накрийте банки кришками та поставте в холодильник на 3 дні.
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