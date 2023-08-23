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Як замаринувати часник: рецепти на зиму, по - корейськи, в олії

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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218
Час на прочитання
3 хв
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Як замаринувати часник: рецепти на зиму, по - корейськи, в олії

Маринований часник

Рецепти маринованого часнику - як приготувати на зиму, швидко, по-корейськи, в олії

Навіть ті, хто не любить часник за його гострий смак та не споживає через специфічний запах навряд чи відмовляться від домашнього маринованого часнику. У маринованого часнику зникає пекуча гострота, пропадає різкий запах,  смак стає пікантним, а текстура – хрусткою. 

Замаринований часник - це насамперед смачна закуска, яку можна їсти саму собою, а можна додавати до других страв, запікати з м'ясом, їсти разом з салом. Крім того, як відомо, навіть при термічній обробці часник зберігає більшу частину цілющих властивостей.

 Як замаринувати часник на зиму

На один кг часнику потрібно буде:

  • 1 л води,
  • 1,5 ст. л солі,
  • 100 г цукру,
  • 50 мл 9% -го оцту,
  • парасольки кропу,

Приготування маринованого часнику

  • Видаліть лушпиння та розберіть часник на зубчики.
  • Замочіть на пів години-годину зубчики в холодній воді.
  • Для маринаду змішайте у воді сіль та цукор, додайте оцет.
  • Доведіть маринад до кипіння і зніміть з вогню.
  • У стерилізовані банки викладіть кріп і зубчики часнику. Залийте маринадом і кип’ятіть банки в воді 5 хвилин.
  • Закрийте банки та поставте в темне місце. 

Маринований часник по-корейськи, з соєвим соусом

Приготований таким чином часник  через соєвий соусу отримує карамельний відтінок.

Для цього рецепта маринованого часнику знадобиться:

  • 500 г часнику,
  • для оцтового  маринаду: 160 мл оцту, краще, якщо це буде рисовий, ст. ложка солі, 350 г води.
  • для маринаду з соєвого маринаду: соєвий соус - 170 г, оцет - 60 мл, цукор - 3 ст. ложки, вода - 330 г.

Готуємо часник по-корейськи

  • Замочіть зубчики у воді на 30 хвилин.
  • Залийте часник холодною кип’яченою водою й залиште на 3 години. Злийте воду.
  • Готуємо оцтовий маринад - змішайте воду, оцет та сіль. Мішайте доти, доки сіль повністю не розчиниться.
  • Залийте часникові зубчики оцтовим маринадом. Маринад повинен повністю покрити зубчики. Накрийте місткість кришкою  та поставте маринуватися за кімнатної температури протягом 5-7 днів.
  • Готуємо соєвий маринад. Змішайте соєвий соус, оцет, цукор та кип’ячену воду. Доведіть суміш до закипання, після чого кип’ятіть на повільному вогні протягом 5 хвилин. Вимкніть вогонь і дайте маринадові охолонути.
  •  Злийте оцтовий маринад із банки з часником. Замість цього, залийте часник маринадом із соєвого соусу, щоб всі зубчики були покриті маринадом.
  • Закрийте банку кришкою і залиште маринуватись протягом 2 тижнів. Чим довше буде маринуватись часник, тим смачнішим він буде. Після цього часник краще зберігати в холодильнику.

Маринований часник в олії на зиму

Інгредієнти:

  • 300 г часнику,
  • 2 шт. гвоздики,
  • 10 г куркуми,
  • олія - 200 мл

Приготування часнику в олії

  • Беремо чисті невеликі баночки, додамо куркуму та гвоздику. Заповнюємо баночки часником.
  • Заливаємо часник маслом, щільно закриваємо кришкою.
  • Ось і все, часник в олії готовий, зберігаємо у прохолодному місці чи холодильнику.

Швидкий рецепт часнику

 Якщо не хочеться довго чекати, можна зробити маринований часник за кілька днів.

Інгредієнти:

  • 1 кг часнику,
  • 1 л води,
  • 5 ст. л цукру,
  • 2 ст. л солі,
  • 100 г оцту,
  • 3 лаврові листки,
  • 3 гвоздики,
  • 10 горошин перцю.

Маринуємо часник по-швидкому

  • Очищений часник бланшуйте в воді 3 хвилини, потім сполосніть
  • Складіть в банки часник та прянощі. Закип’ятіть воду з сіллю з цукром, влийте до часнику, додайте оцет та прокип’ятіть  хвилину. Коли маринад охолоне, накрийте банки кришками та поставте в холодильник на 3 дні.

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Дата публікації
Перегляди
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