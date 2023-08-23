Як замаринувати часник: рецепти на зиму, по - корейськи, в олії

Навіть ті, хто не любить часник за його гострий смак та не споживає через специфічний запах навряд чи відмовляться від домашнього маринованого часнику. У маринованого часнику зникає пекуча гострота, пропадає різкий запах, смак стає пікантним, а текстура – хрусткою.

Замаринований часник - це насамперед смачна закуска, яку можна їсти саму собою, а можна додавати до других страв, запікати з м'ясом, їсти разом з салом. Крім того, як відомо, навіть при термічній обробці часник зберігає більшу частину цілющих властивостей.

Як замаринувати часник на зиму

На один кг часнику потрібно буде:

1 л води,

1,5 ст. л солі,

100 г цукру,

50 мл 9% -го оцту,

парасольки кропу,

Приготування маринованого часнику

Видаліть лушпиння та розберіть часник на зубчики.

Замочіть на пів години-годину зубчики в холодній воді.

Для маринаду змішайте у воді сіль та цукор, додайте оцет.

Доведіть маринад до кипіння і зніміть з вогню.

У стерилізовані банки викладіть кріп і зубчики часнику. Залийте маринадом і кип’ятіть банки в воді 5 хвилин.

Закрийте банки та поставте в темне місце.

Маринований часник по-корейськи, з соєвим соусом

Приготований таким чином часник через соєвий соусу отримує карамельний відтінок.

Для цього рецепта маринованого часнику знадобиться:

500 г часнику,

для оцтового маринаду: 160 мл оцту, краще, якщо це буде рисовий, ст. ложка солі, 350 г води.

для маринаду з соєвого маринаду: соєвий соус - 170 г, оцет - 60 мл, цукор - 3 ст. ложки, вода - 330 г.

Готуємо часник по-корейськи

Замочіть зубчики у воді на 30 хвилин.

Залийте часник холодною кип’яченою водою й залиште на 3 години. Злийте воду.

Готуємо оцтовий маринад - змішайте воду, оцет та сіль. Мішайте доти, доки сіль повністю не розчиниться.

Залийте часникові зубчики оцтовим маринадом. Маринад повинен повністю покрити зубчики. Накрийте місткість кришкою та поставте маринуватися за кімнатної температури протягом 5-7 днів.

Готуємо соєвий маринад. Змішайте соєвий соус, оцет, цукор та кип’ячену воду. Доведіть суміш до закипання, після чого кип’ятіть на повільному вогні протягом 5 хвилин. Вимкніть вогонь і дайте маринадові охолонути.

Злийте оцтовий маринад із банки з часником. Замість цього, залийте часник маринадом із соєвого соусу, щоб всі зубчики були покриті маринадом.

Закрийте банку кришкою і залиште маринуватись протягом 2 тижнів. Чим довше буде маринуватись часник, тим смачнішим він буде. Після цього часник краще зберігати в холодильнику.

Маринований часник в олії на зиму

Інгредієнти:

300 г часнику,

2 шт. гвоздики,

10 г куркуми,

олія - 200 мл

Приготування часнику в олії

Беремо чисті невеликі баночки, додамо куркуму та гвоздику. Заповнюємо баночки часником.

Заливаємо часник маслом, щільно закриваємо кришкою.

Ось і все, часник в олії готовий, зберігаємо у прохолодному місці чи холодильнику.

Швидкий рецепт часнику

Якщо не хочеться довго чекати, можна зробити маринований часник за кілька днів.

Інгредієнти:

1 кг часнику,

1 л води,

5 ст. л цукру,

2 ст. л солі,

100 г оцту,

3 лаврові листки,

3 гвоздики,

10 горошин перцю.

Маринуємо часник по-швидкому

Очищений часник бланшуйте в воді 3 хвилини, потім сполосніть

Складіть в банки часник та прянощі. Закип’ятіть воду з сіллю з цукром, влийте до часнику, додайте оцет та прокип’ятіть хвилину. Коли маринад охолоне, накрийте банки кришками та поставте в холодильник на 3 дні.

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