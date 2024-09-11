Які квіти можна сіяти на зиму

Переваги посіву насіння квітів під зиму

Насіння різних видів квітів краще проростає після охолодження, в тому числі після того, як полежить у холодній землі. Цей процес називається стратифікацією. Для деяких рослин – це взагалі необхідність. Недарма для посадкового матеріалу часто доводиться імітувати зимові умови, поміщати насіння у вологій серветці у холодильник на деякий час. Таким чином посіяне восени насіння пройде природну стратифікацію, і почне сходити тільки після того, як наступить стабільне весняне тепло.

Важливим плюсом є економія весняного часу. Якщо посіяти квіти восени, навесні можна займатися іншими справами.

Якщо посіяти насіння квітів під зиму, розсада навесні зійде набагато раніше, ніж при посіві навіть ранньою весною. Насіння навесні піде в ріст, як тільки створяться оптимальні умови для кожної рослини.

Якщо порівняти з розсадою, вирощеною на підвіконні, весняні сходи квітів посіяних на зиму виходять загартованішими, міцнішими та здоровішими, ніж з теплиці чи підвіконня.

Поступове танення снігу та льоду забезпечують насіння та молоді сходи достатньою кількістю вологи. Вам не доведеться ретельно стежити за поливами грядок навесні або захищати від сонця.

Особливості посіву квітів під зиму

При посіві квітів потрібно подивитися на довгостроковий прогноз погоди. Важливо, щоб не було значних відлиг, щоб температура не підіймалася вище +6-7°C. (насіння почне сходити), не було сильних морозів — сіянці замерзнуть.

Під час осіннього посіву насіння витрачається більше, тому що сіяти потрібно густіше, із запасом.

На пакетиках із насінням рідко пишуть, що можливий підзимовий посів, тому багато хто не знає, які квіти можна посіяти пізньої осені та по снігу.

Однак, пережити зиму зможуть не всі квіти. Фахівці розповідають, які квіти можна сіяти під зиму у відкритий ґрунт. Пропонуємо лише деякі, найпопулярніші рослини, які для цього підійдуть.

Які однорічні квіти можна сіяти на зиму

Однорічні айстри.

Волошки.

Диморфотеки.

Гіпосфіла однорічна.

Іберіс зонтичний.

Ешшольція каліфонрійська та однорічні маки.

Годеція великоквіткова.

Хризантема однорічна.

Годеція.

Космея.

Льон великоквітковий.

Лобелія.

Флокс Друммонда.

Лаватера.

Ароматна матіола.

Які багаторічні квіти підійдуть для підзимового посіву

Аквілегія (водозбір).

Аліссум скельний (альпійський).

Айстри багаторічні.

Гвоздика турецька, махрова дворічна та ін. види.

Дельфініум гібридний багаторічний.

Мальви (шток-троянда).

Наперстянка.

Ліхніс.

Деревій.

Східний Мак багаторічний.

Дзвіночок

Люпин.

Коли сіяти квіти під зиму

Підзимовий посів можна проводити у два періоди. Восени, коли температура не підіймається вище 4-5°C, а нічна коливається від нуля до невеликих мінусових температур та вже зимою, у грудні-січні, коли верхній шар землі вже відчутно промерзає, і сніг лежить уже постійно.

Переконайтеся, що температура повітря знаходиться в межах +2-4°C і тривалих періодів із температурою вище 7-9°C вже не передбачається і висівайте квіти. Насіння квітів вже не проростає за таких низьких температур, і буде спокійно «спати» до весни.

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