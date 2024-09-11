Какие цветы можно сеять на зиму

Преимущества посева семян цветов под зиму

Семена разных видов цветов лучше прорастают после охлаждения, в том числе после того, как полежат в холодной земле. Этот процесс называется стратификацией. Для некоторых растений – это вообще необходимость. Недаром для посадочного материала часто приходится имитировать зимние условия, помещать семена во влажной салфетке в холодильник на время. Таким образом, посеянные осенью семена пройдут естественную стратификацию, и начнут сходить только после того, как наступит стабильное весеннее тепло.

Немаловажным плюсом является экономия весеннего времени. Если посеять цветы осенью, весной можно заниматься другими делами.

Если посеять семена цветов под зиму, рассада весной взойдет гораздо раньше, чем при посеве даже ранней весной. Семена весной пойдут в рост, как только создадутся оптимальные условия для каждого растения.

Если сравнить с рассадой, выращенной на подоконнике, весенние всходы цветов посеянных на зиму получаются более закаленными, крепкими и здоровыми, чем из теплицы или подоконника.

Постепенное таяние снега и льда обеспечивают семена и молодые всходы достаточным количеством влаги. Вам не придется тщательно следить за поливами грядок весной или защищать от солнца.

Особенности посева цветов под зиму

При посеве цветов нужно посмотреть долгосрочный прогноз погоды. Важно, чтобы не было значительных оттепелей, чтобы температура не поднималась выше +6-7°C. (семена начнут сходить), не было сильных морозов — сеянцы замерзнут.

Во время осеннего посева семян тратится больше, потому что сеять нужно погуще, с запасом.

На пакетиках с семенами редко пишут, что возможен посев под зиму, поэтому многие не знают, какие цветы можно посеять поздней осенью и снегом.

Однако пережить зиму смогут не все цветы. Специалисты рассказывают, какие цветы можно сеять под зиму в открытую почву. Предлагаем лишь некоторые самые популярные растения, которые подойдут для этого.

Какие однолетние цветы можно сеять на зиму

Однолетние астры.

Васильки.

Диморфотека.

Гипосфила однолетняя.

Иберис зонтичный.

Эшшольция калифонрийская и однолетние маки.

Годеция крупноцветковая.

Хризантема однолетняя.

Годеция.

Космея.

Лен крупноцветковый.

Лобелия.

Флокс Друммонд.

Лаватера.

Ароматная матиола.

Какие многолетние цветы подойдут для зимнего посева

Аквилегия (водосбор).

Алисум скальный (альпийский).

Астры многолетние.

Гвоздика турецкая, махровая двухлетняя и др. виды.

Дельфиниум гибридный многолетний.

Мальвы (шток-роза).

Наперстянка.

Лихнис.

Тысячелистник.

Восточный Мак многолетний.

Колокольчик

Лупин.

Когда сеять цветы под зиму

Подзимний посев можно проводить в два периода. Осенью, когда температура не поднимается выше 4-5°C, а ночная колеблется от нуля до небольших минусовых температур и уже зимой, в декабре-январе, когда верхний слой земли уже промерзает и снег лежит постоянно.

Убедитесь, что температура воздуха находится в пределах +2-4°C и длительных периодов с температурой выше 7-9°C уже не предполагается и высевайте цветы. Семена цветов уже не прорастают при таких низких температурах, и будут спокойно «спать» до весны.

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