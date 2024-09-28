Жінка скасувала відпустку і отримала $500 000: що сталося

Несподівана зміна планів на вихідні призвела до виграшу в лотерею.
Американка Трейсі Вербовскі з Каукауліна, що в штаті Мічиган, стверджує, що їй пощастило виграти в лотерею завдяки скасованій відпустці.
Про це вона розповіла представникам Мічиганської лотереї, повідомляє UPI.
За словами жінки, замість того, щоб вирушити в подорож, вона пішла вечеряти в ресторан, а дорогою придбала кілька лотерейних білетів.
Коли вона прийшла додому і перевірила придбані лотерейки, то виявила, що скасувати відпустку було правильним рішенням.
"Коли я стерла захисний екран одного з білетів і побачила, що виграла 500 000 доларів, я закричала: "Здається, я щойно виграла купу грошей!". Я показала його своїй родині, і ніхто не міг повірити в побачене", — сказала Вербовські.
Тепер, коли жінка отримала свій приз, вона планує використати частину грошей для купівлі човна і все таки, як слід, відпочити.
Нагадаємо, раніше 18-річний хлопець із США виграв у лотерею один мільйон доларів завдяки сестрі, яка обрала щасливий білет.
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