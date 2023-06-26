Боррель обіцяє надалі нарощувати підтримку України

Політик наголосив, що наразі не вдалося ухвалити восьмий пакет допомоги Україні.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявляє, що Євросоюз буде не тільки продовжувати підтримувати Україну, а ще й збільшить підтримку.

Про це він заявив у Люксембурзі після завершення засідання Ради ЄС із питань закордонних справ, пише Інтерфакс-Україна.

"Я хочу наголосити, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну більше, ніж будь-коли, продовжуватимемо збільшувати підтримку, будь-яку підтримку, особливо військову, через війну, більше, ніж будь-коли", - наголосив політик.

З його слів, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба надав колегам останню інформацію про події на місцях, і міністри обговорили, як реагувати на нинішні потреби.

"Ми знову підтвердили наші зобов'язання підтримувати Україну, подвоїти їх щодо обладнання та навчання, щоб усе було зроблено для підтримки контрнаступу, який веде Україна", - зазначив Боррель.

Разом з тим, додав Боррель, міністрам не вдалося вирішити питання ухвалення для України восьмого пакета допомоги. Втім, наголосив він, особисто буде вживати необхідні дії, аби "вирішити це якомога швидше, тому що цей пакет залишається важливим".

Як повідомлялося, Австралія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на суму 110 млн австралійських доларів (близько 74 млн дол. США). До нього увійдуть 70 одиниць техніки.

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