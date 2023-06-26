У Португалії висловилися про бунт Пригожина: "фрагментація влади" Путіна

Мовляв, очевидно, що в РФ немає згуртованості.

Заколот російського олігарха, засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина виявив "фрагментацію влади" президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомеш Кравіньо, пише Observador.

За його словами, бунт ватажка "вагнерівці" робить "очевидним, що немає згуртованості, що ситуація в Росії являє собою якусь фрагментацію влади - це найменше, що можна сказати".

Очільник португальського МЗС наголосив, що "вкрай важливо" підтримувати "сильну військову і політичну підтримку, щоб у кінцевому підсумку саме Україна визначала умови миру, а не агресор".

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня Пригожин заявив, що його найманці йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни, мовляв, через удар Міноборони РФ по тилових таборах його угруповання. Втім, за 200 км від столиці від цієї ідеї олігарх відмовився.

За кілька днів після свого бунту Пригожин висловися,що нібито не мав на меті повалення режиму, а лише висловлював протест через "знищення" його терористичної організації. Нібито це планувалося на 1 липня.

Читайте також: