Сім рецептів: що приготувати з аґрусу на зиму

Солодко-кислий смак аґрусу чудово підходить для приготування різноманітних заготовлень на зиму. Ось які рецепти можна спробувати.

Як правильно вибирати ягоди

Головна відмінність аґрусу від інших солодких ягід в наявності досить твердої кислуватої шкірки, яка не всім подобається. Однак на солодкі властивості аґрусу сильно впливає час, коли ягоди були зібрані. Дуже важливо, щоб плоди були стиглими. Для цього промацайте їх, вони повинні бути пружними на дотик і злегка проминатися. Колір ягід залежить від сорту і може варіюватися від темно-фіолетового до жовтого. Через шкірку добре проглядається прозора м'якоть. Якщо вона вже каламутна, значить ягоди почали псуватися.

Аґрус не може довго зберігатися. В холодильнику плоди зберігаються до 10 днів, а потім починають псуватися і бродити.

Що приготувати з аґрусу на зиму: сім рецептів

Як і будь-яка інша садова ягода аґрус чудово підходить для приготування зимових заготовлень. Добрий спосіб зберегти всі вітаміни та не дозволити плодах зіпсуватися — приготувати з них варення або компот.

Варення з аґрусу

Для цього рецепту можна повністю не прибирати хвостики ягід, тоді варення буде виглядати по-домашньому затишно, а самі плоди збережуть більше м'якоті. Також краще брати два сорти (червоний та жовто-зелений) для більш насиченого смаку. Найкраще подавати таке варення з млинцями.

Ігредієнти:

300 г аґрусу;

250 г цукру;

50 мл води.

Процес приготування:

Промийте ягідки аґрусу під проточною холодною водою, висушіть за допомогою паперового рушника. Помийте і простерилізуйте баночки з кришками. В каструлі з'єднайте всі інгредієнти, акуратно перемішайте ложкою. Поставте на плиту. На середньому вогні доведіть до кипіння, тоді зменшіть вогонь, зніміть пінку і варіть 1 годину, час від часу помішуючи. Дайте повністю охолонути, розлийте по банках.

Варення ягідно-апельсинове

Головна особливість такого варення полягає в тому, що його не потрібно варити. А завдяки апельсинам воно вийде злегка терпким з приємною гіркуватістю.

Інгредієнти:

1 кг аґрусу;

2 апельсина;

900 г цукру.

Процес приготування:

Промийте ягоди аґрусу, обріжте ножицями хвостики, дайте підсохнути. Ретельно промийте апельсини, поріжте на частинки, не очищаючи шкірку. Окремо подрібніть в блендері апельсини, а потім аґрус. В ємності з'єднайте отриману масу, засипте цукром. Ретельно перемішайте та залишіть на 2 години на кухні. Розкладіть у простерелізовані баночки, накрийте кришками і зберігайте в коморі.

Горіхово-ягідне варення

Дуже цікавий рецепт, який точно здивує ваших рідних та друзів.

Інгредієнти:

1 кг аґрусу;

200 г волоських горіхів;

1 кг цукру;

200 мл води.

Процес приготування:

Промийте ягоди аґрусу, зріжте хвостики ножницями, просушіть паперовим рушником. З кожної ягідки акуратно витягніть м'якоть з насінням, а замість неї вставте шматочок волоського горіха. М'якоть збирайте окремо. Тепер прийшла черга зварити сироп. На всю м'якоть аґрусу додайте приблизно 1 склянку води і варіть до закипання на середньому вогні, тоді зменшіть вогонь і варіть ще півгодини. Отриману рідину процідіть, додайте цукор, доведіть до кипіння і варіть ще 3 хв. Не забудьте постійно помішувати. Дайте остигнути. Фаршировані горіхами ягоди залийте сиропом, залишіть на 5 годин. Тоді доведіть до кипіння на середньому вогні і варіть приблизно 5 хв. Дайте остигнути. Тоді знову доведіть до кипіння і варіть ще 5 хв. Повторіть процедуру ще раз. Гаряче варення розкладіть в баночки, накрийте кришками і можна зберігати на зиму.

Компот з аґрусу

Смак цього напою дещо нагадує літній коктейль "Мохіто". А готується він дуже просто.

Інгредієнти:

аґрус;

лимон (або лайм);

лимонна кислота;

свіжа м'ята;

цукор.

Просто поєднайте всі інгредієнти і варіть на маленькому вогні до пом'якшення ягід.

Конфітюр з аґрусу і меліси

Ця страва нагадує джем, але має більш щільну текстуру. А завдяки меліси і цедри лимона конфітюр отримує освіжаючий смак та неймовірний аромат.

Інгредієнти:

1 кг аґрусу;

1 столова ложка цедри лимона;

1 кг цукру;

20 г пектину або агар-агару;

1 гілочка меліси.

Процес приготування:

Промийте аґрус, зріжте хвостики, просушіть паперовим рушником. Перебийте ягоди за допомогою блендеру, додайте цедру лимона, перекладіть отриману масу у каструлю з товстим дном. Додайте один пакетик пектину (агар-агару). Поставте каструлю на середній вогонь, поступово додайте весь цукор. Перемішуйте суміш до повного розчинення цукру. Доведіть аґрус до кипіння, додайте гілочку меліси, варіть 5 хв, постійно помішуючи. Розкладіть в баночки, приберіть гілочку меліси, закатайте кришки. Переверніть баночки і залишіть так на 15-20 хв.

Щоб маса загусла швидше, краще варити конфітюр у мудному посуді.

Джем з абрикосами та аґрусом

Якщо ви зібрали незрілі ягоди, не поспішайте їх викидати. Адже з них можна приготувати смачний джем.

Інгредієнти:

500 г абрикосів;

500 г пюре з аґрусу;

800 г цукру;

3 листочки м'яти.

Процес приготування:

Абрикоси потрібно промити у воді, видалити кісточки. Банки і кришки до них простерелізувати. Викласти у каструлю пюре з аґрусу, цукор, абрикоси і варити 15 хвилин. Розлити джем в банки, закрутити кришки, поставити під одіяло в теплому місці.

Соус з аґрусу до м'яса

З ягід аґрусу можна приготувати на лише солодкі заготовлення на зиму. Але і цікавий варіант смачного грузинського соусу до м'яса ткемалі.

Інгредієнти:

500 г аґрусу;

1,5 чайної ложки солі;

1,5 столової ложки цукру;

1,5 столової ложки оцту;

1 зубчик часнику;

1 чайна ложка чорного меленого перцю;

1 чайна ложка суміші "Хмелі-сунелі";

70 мл води.

Процес приготування:

Промийте аґрус, зріжте хвостики. Викладіть ягоди в каструлю, додайте воду і варіть на середньому вогні приблизно 15-20 хв поки вони не стануть м'якими. За допомогою блендера зробіть з ягід пюре, додайте цукор, сіль, перець, часник, хмелі-сунелі, перемішайте. Поставте на вогонь, варіть 10 хв, постійно помішуючи. Після цього додайте оцет і ще раз перемішайте.

Такий соус буде чудовим доповненням до страв з курячого м'яса, яловичини або свинини.

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