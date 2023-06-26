Боррель обещает в дальнейшем наращивать поддержку Украины

Политик подчеркнул, что пока не удалось принять восьмой пакет помощи Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявляет, что Евросоюз будет не только продолжать поддерживать Украину, но и увеличит поддержку.

Об этом он заявил в Люксембурге по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет Интерфакс-Украина.

"Я хочу подчеркнуть, что мы будем продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо, будем продолжать увеличивать поддержку, любую поддержку, особенно военную, в результате войны, больше, чем когда-либо", — подчеркнул политик.

По его словам, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предоставил коллегам последнюю информацию о событиях на местах, и министры обсудили, как реагировать на нынешние нужды.

"Мы снова подтвердили наши обязательства поддерживать Украину, удвоить их по оборудованию и обучению, чтобы все было сделано для поддержки контрнаступления, которое ведет Украина", — отметил Боррель.

Вместе с тем, добавил Боррель, министрам не удалось решить вопрос о принятии для Украины восьмого пакета помощи. Впрочем, подчеркнул он, лично будет предпринимать необходимые действия, чтобы "решить это как можно скорее, потому что этот пакет остается важным".

Как сообщалось, Австралия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на сумму 110 млн австралийских долларов (около 74 млн долл. США). В него войдут 70 единиц техники.

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