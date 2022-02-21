Макрон провів ще одну розмову з Путіним — ЗМІ

Розмова Макрона з Путіним тривала годину.
Французькі ЗМІ заявили, що президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін провели ще одну телефонну розмову.
Про це повідомляє BFMTV.
"Ще одна розмова того ж дня. Еммануель Макрон провів ще одну бесіду телефоном з Володимиром Путіним цієї неділі", — повідомляє телеканал на своєму сайті. За його даними, друга розмова Макрона з Путіним тривала годину.
При цьому ЗМІ не уточнює джерело цієї інформації та не наводить даних про підсумки розмови.
У неділю вдень повідомлялося, що Макрон провів телефонну розмову із президентом РФ.
За повідомленням Єлисейського палацу, тоді лідери, говорячи про ситуацію в районі України, зокрема, "взяли на себе тверді зобов'язання вжити всіх дій, необхідних, щоб уникнути ескалації, знизити ризики та зберегти мир".
Після цієї розмови Макрон телефоном поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном і з президентом США Джо Байденом. Також повідомлялося про плани телефонної розмови французького президента із канцлером ФРН Олафом Шольцем.
У суботу Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.
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