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Зеленський поспілкувався з Макроном: про що говорили

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Зеленський поспілкувався з Макроном: про що говорили

Associated Press

Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський телефоном провів термінову розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це інформує глава української держави у повідомлені у сервісі мікроблогів Twitter.

"Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів", - йдеться у повідомленні.

Очільники держав обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон планує в неділю, 20 лютого – з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Наше завдання – уникнути найгіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну", — заявили в канцелярії французького лідера, коментуючи майбутні телефонні розмови з главами держав.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.

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