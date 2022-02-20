Зеленский пообщался с Макроном: о чем говорили

Зеленский пообщался с Макроном: о чем говорили

Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону провел срочный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает глава украинского государства в сообщенные в сервисе микроблогов Twitter.

Провел срочный разговор с Президентом @EmmanuelMacron. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования. pic.twitter.com/TNquGLMo9Y – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

"Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов", — говорится в сообщении.

Главы государств обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует в воскресенье, 20 февраля – с президентом России Владимиром Путиным.

"Наша задача – избежать худшего сценария. Считаем, что еще можно убедить президента Путина не нападать на Украину", — заявили в канцелярии французского лидера, комментируя будущие телефонные разговоры с главами государств.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.

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