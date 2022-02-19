Макрон пообщается с Зеленским – СМИ

Риск растет, и нужно действовать, чтобы не допустить момента, когда все изменится.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в субботу пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье – с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает телеканал BFMTV, — пишет Укринформ.

Переговоры Макрона с Путиным в воскресенье предопределены дальнейшим ростом напряженности на украинской границе. "Кроме дискуссии с Владимиром Путиным, в эту субботу Эммануэль Макрон будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским", — говорится в сообщении.

"Риск растет, и мы должны действовать, чтобы не допустить момента, когда все изменится», — объясняют в Елисейском, уточняя, что сейчас существует "настоящая обеспокоенность у президента Республики и его партнеров", "мы должны готовиться к открытому кризису", — пишет издание со ссылкой на указанную информацию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.

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