Ризик зростає, і потрібно діяти, щоб не допустити моменту, коли все зміниться.

Президент Франції Еммануель Макрон планує у суботу поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським, а у неділю — з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує телеканал BFMTV, - пише Укрінформ.

Перемовини Макрона з Путіним у неділю зумовлені подальшим зростанням напруженості на українському кордоні. “Окрім дискусії з Володимиром Путіним, цієї суботи Еммануель Макрон спілкуватиметься з президентом України Володимиром Зеленським”, - йдеться у повідомленні.

"Ризик зростає, і ми повинні діяти, щоб не допустити моменту, коли все зміниться», — пояснюють в Єлисейському, уточнюючи, що наразі існує "справжнє занепокоєння у президента Республіки та його партнерів", "ми повинні готуватися до відкритої кризи", - пише видання з посиланням на зазначену інформацію.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.

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