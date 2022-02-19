Астрологічний прогноз на 19 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли самі собою перетворюються на краще будь-які життєві ситуації та налагоджуються стосунки з людьми, з якими останнім часом виникли розбіжності.

Символ дня: муза.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: індиго, ультрамарин.

Щасливі камені дня: джеспіліт, червона яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: день загрожує серйозними травмами — особливо це стосується хребта, тому необхідно дотримуватися максимальної обережності: не займатися силовими видами спорту, не піднімати тяжкості, не робити різких рухів.

Афоризм дня: "Випадковими видаються події, першопричину яких ми не знаємо" (Демокріт).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб та стосунки дня: для укладення шлюбу день несприятливий, тому за можливості краще перенести весілля на інший час. Зате можна – і треба – призначати романтичні побачення та дружні посиденьки.

Магія та містика дня: можна проводити магічні дії з використанням напівдорогоцінного каміння та мінералів.

Табу дня: варто побоюватися великої висоти: краще не підходити до відкритих вікон на верхніх поверхах будинку, не підніматися на дах і не підкорювати гірські вершини.

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