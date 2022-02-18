Церковне свято 19 лютого: день пам’яті святителя Фотія

19 лютого в православному календарі — день пам’яті святителя Фотія.

Яке 19 лютого церковне свято

Святитель Фотій був патріархом Константинопольським і жив у IX столітті. Народився в родині справжніх християн. Його батько помер мученицькою смертю, захищаючи ікони. А тому Фотій з дитинства отримав гарну освіту та християнське виховання. Він перебував у хороших стосунках з імператорським домом, а тому легко отримав посаду першого секретаря сенату. Сучасники так говорили про святителя Фотія: “знаннями майже у всіх світських науках він настільки відрізнявся, що по праву міг вважатися славою свого століття і навіть міг сперечатися з древніми”. Саме він став учителем юного спадкоємця престолу Михаїла і майбутнього просвітителя слов’ян рівноапостольного Кирила. Та придворне життя не приваблювало Фотія, він хотів стати ченцем.

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857 року святителя Фотія запропонували на місце патріарха Константинопольської кафедри. Цю пропозицію він прийняв зі смиренням. 6 січня, в день Різдва Христового, він був зведений на патріарший престол. Однак скоро в Церкві почалися заворушення, і 861 року було скликано Собор, щоб припинити чвари. Папа Миколай I під час Собу намагався підпорядкувати святителя Фотія своїй владі, але йому це не вдалося. Тому він піддав його анафемі. З того часу і до кінця свого життя святитель проводив протиборство папському свавіллю. 864 року вся Болгарська країна добровільно навернулася на християнство.

Патріарх Фотій хрестив самого болгарського князя Бориса, а потім відправив до Болгарії священників і архієпископа, щоб хрестити і весь народ. 865 року також в Болгарію відправилися святі Кирило і Мефодій, щоб проповідувати Слово Боже слов’янською мовою. Проте прихильники папи римського намагалися всіляко підривати довіру болгар до Східної Церкви. Тоді був скликаний Собор, щоб засудити свавілля Заходу.

867 року імператорський престол був захоплений Василієм Македонянином, а імператора Михаїла вбили. Саме святитель Фотій викрив вбивцю і і допустив його долучення до Святих Христових Таїн. За це Фотія видалили з патріаршого престолу і навіть ув’язнили, помістивши в монастир під варту. Згодом його засудили на 7 років ув’язнення.

В той же час через свавілля папи, латинське духовенство вигнали з Болгарії, і новий патріарх Константинопольський, Ігнатій, послав туди своїх єпископів. Коли 879 року Ігнатій помер, скликали Собор, на якому знову визнали Фотія законним пастирем Церкви.

Та святитель Фотій ще раз постраждав через помилкове донесення, коли на престол зійшов наступник Василія, імператор Лев. На цей раз його звинуватили у змові проти імператора. 886 року святителя знімають з кафедри. 891 року він помирає в Армонійскому монастирі.

Народні традиції на 19 лютого

19 лютого селяни багато часу приділяли коровам. Саме в цей період вони починають отелятися. А ще цього дня намагалися помиритися з сусідами, якщо з ними сталася сварка.

19 лютого птахи сидять на верхівках дерев, чекайте тепло / pixabay.com

Народні прикмети 19 лютого

Птахи сидять на верхівках дерев, чекайте тепло.

19 лютого відлига вказує на поганий удой корів у майбутньому.

Якщо посилився мороз, значить весна буде бурхлива.

Що не можна робити 19 лютого