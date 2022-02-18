Церковный праздник 19 февраля: день памяти святителя Фотия

19 февраля в православном календаре – день памяти святителя Фотия.

Какой 19 февраля церковный праздник

Святитель Фотий был патриархом Константинопольским и жил в IX веке. Родился в семье подлинных христиан. Его отец скончался мученической смертью, защищая иконы. Поэтому Фотий с детства получил хорошее образование и христианское воспитание. Он находился в хороших отношениях с императорским домом, поэтому легко получил должность первого секретаря сената. Современники так говорили о святителе Фотии: "знаниями почти во всех светских науках он настолько отличался, что по праву мог считаться славой своего века и даже мог спорить с древними". Именно он стал учителем юного наследника престола Михаила и будущего просветителя славян равноапостольного Кирилла. Но придворная жизнь не привлекала Фотия, он хотел стать монахом.

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В 857 г. святителя Фотия предложили на место патриарха Константинопольской кафедры. Это предложение он принял со смирением. 6 января, в день Рождества Христова, он был возведен на патриарший престол. Однако скоро в Церкви начались беспорядки, и в 861 году был созван Собор, чтобы прекратить распри. Папа Николай I во время Собора пытался подчинить святителя Фотия своей власти, но это не удалось. Поэтому он подверг его анафеме. С тех пор и до конца своей жизни святитель проводил противоборство папскому произволу. В 864 году вся Болгарская страна добровольно обратилась в христианство.

Патриарх Фотий крестил самого болгарского князя Бориса, а затем отправил в Болгарию священников и архиепископа, чтобы крестить и весь народ. В 865 году также в Болгарию отправились святые Кирилл и Мефодий, чтобы проповедовать Слово Божье на славянском языке. Однако сторонники папы римского пытались всячески подрывать доверие болгар к Восточной Церкви. Тогда был созван Собор, чтобы осудить произвол Запада.

В 867 императорский престол был захвачен Василием Македонянином, а императора Михаила убили. Именно святитель Фотий разоблачил убийцу и допустил его приобщение к Святым Христовым Таинам. За это Фотия удалили из патриаршего престола и даже заключили в тюрьму, поместив в монастырь под стражу. Впоследствии его приговорили к 7 годам заключения.

В то же время из-за произвола папы, латинское духовенство изгнали из Болгарии, и новый патриарх Константинопольский Игнатий послал туда своих епископов. Когда в 879 году Игнатий умер, созвали Собор, на котором снова признали Фотия законным пастырем Церкви. Но святитель Фотий еще раз пострадал из-за ошибочного сообщения, когда на престол взошел преемник Василия, император Лев. В этот раз его обвинили в заговоре против императора. В 886 году святителя снимают с кафедры. В 891 году он умирает в Армонийском монастыре.

Народные традиции на 19 февраля

19 февраля крестьяне много времени уделяли коровам. Именно в этот период они начинают отеля. А еще в этот день пытались помириться с соседями, если с ними произошла ссора.

19 февраля птицы сидят на вершинах деревьев, ждите тепло / pixabay.com

Народные приметы 19 февраля

Птицы сидят на вершинах деревьев, ждите тепло.

19 февраля оттепель указывает на плохой удой коров в будущем.

Если усилился мороз, значит, весна будет бурная.

Что запрещено делать 19 февраля