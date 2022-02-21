Макрон провел ещё один разговор с Путиным - СМИ

Макрон провел ещё один разговор с Путиным - СМИ

Разговор Макрона с Путиным продлился час.

Французские СМИ заявили, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели еще один телефонный разговор.

Об этом информирует BFMTV.

"Ещё один разговор, в тот же день. Эммануэль Макрон провел ещё одну беседу по телефону с Владимиром Путиным в это воскресенье", - сообщает телеканал на своем сайте. По его данным, второй разговор Макрона с Путиным продлился час.

При этом СМИ не уточняет источник этой информации и не приводит данных об итогах разговора.

В воскресенье днем сообщалось, что Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ.

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По сообщению Елисейского дворца, тогда лидеры, говоря о ситуации в районе Украины, в частности, "взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир".

После этого разговора Макрон по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и с президентом США Джо Байденом. Также сообщалось о планах телефонного разговора французского президента с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.

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