Макрон провел ещё один разговор с Путиным - СМИ

Разговор Макрона с Путиным продлился час.
Французские СМИ заявили, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели еще один телефонный разговор.
Об этом информирует BFMTV.
"Ещё один разговор, в тот же день. Эммануэль Макрон провел ещё одну беседу по телефону с Владимиром Путиным в это воскресенье", - сообщает телеканал на своем сайте. По его данным, второй разговор Макрона с Путиным продлился час.
При этом СМИ не уточняет источник этой информации и не приводит данных об итогах разговора.
В воскресенье днем сообщалось, что Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ.
По сообщению Елисейского дворца, тогда лидеры, говоря о ситуации в районе Украины, в частности, "взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир".
После этого разговора Макрон по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и с президентом США Джо Байденом. Также сообщалось о планах телефонного разговора французского президента с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.
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