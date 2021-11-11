Своєю чергою Харківська міськрада достроково припинила повноваження Ігоря Терехова як свого секретаря.

Ігор Терехов офіційно став міським головою Харкова.

Відповідне рішення оголосила Харківська територіальна виборча комісія.

Терехов переміг на виборах мера у першому турі, отримавши 50,66% голосів.

Перед цим депутати Харківської міськради зібралися на позачергову сесію і проголосували за дострокове припинення повноважень секретаря міськради Ігоря Терехова.

На засіданні міськради Терехову, після того як він склав присягу, офіційно вручили відзнаку та посвідчення мера.

Ігор Терехов офіційно став мером Харкова

Нагадаємо що ЦВК оголосила двох "слуг народу" переможцями на довиборах до Ради.

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