В свою очередь Харьковский горсовет досрочно прекратил полномочия Игоря Терехова как своего секретаря.
Игорь Терехов официально стал мэром Харькова.
Соответствующее решение объявила Харьковская территориальная избирательная комиссия.
Терехов победил на мэрских выборах в первом туре, получив 50,66% голосов.
Перед этим депутаты Харьковского горсовета собрались на внеочередную сессию и проголосовали за досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Игоря Терехова.
На заседании горсовета Терехову, после того, как он принял присягу, официально вручили отличие и удостоверение мэра.
Напомним, что ЦИК объявил двух "слуг народа" победителями на довыборах в Раду.
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