В свою очередь Харьковский горсовет досрочно прекратил полномочия Игоря Терехова как своего секретаря.

Игорь Терехов официально стал мэром Харькова.

Соответствующее решение объявила Харьковская территориальная избирательная комиссия.

Терехов победил на мэрских выборах в первом туре, получив 50,66% голосов.

Перед этим депутаты Харьковского горсовета собрались на внеочередную сессию и проголосовали за досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Игоря Терехова.

На заседании горсовета Терехову, после того, как он принял присягу, официально вручили отличие и удостоверение мэра.

Игорь Терехов официально стал мэром Харькова

Напомним, что ЦИК объявил двух "слуг народа" победителями на довыборах в Раду.

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