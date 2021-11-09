ЦИК объявила двух "слуг народа" победителями на довыборах в Раду

ЦИК объявила двух "слуг народа" победителями на довыборах в Раду

Также ЦИК признал народным депутатом Сергея Кострийчука, который заменит в парламенте Ирину Верещук.

Центральная избирательная комиссия объявила результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, на 184 округе в Херсонской области победил Сергей Козырь, за которого проголосовали 21 365 избирателей (62,6% от количества избирателей, принявших участие в голосовании).

В Черкасской области народным депутатом избрали Виталия Войцеховского, за которого проголосовали 15 429 избирателей (46,1% от количества избирателей, принявших участие в голосовании).

Оба победителя являются выдвиженцами партии "Слуга народа".

Напомним, что 31 октября в Украине состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду в двух избирательных округах — №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Также ЦИК признал народным депутатом Сергея Кострийчука, который заменит в парламенте Ирину Верещук. Кто такой Сергей Кострийчук читайте в материале. В свою очередь Ирина Верещук возглавила МинВОТ.

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