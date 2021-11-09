Бельгия закрыла границы для всех туристов из Украины

Бельгия закрыла границы для всех туристов из Украины

Въезд в Бельгию из Украины разрешен только при наличии "уважительной причины".

Чтобы ограничить распространение коронавируса, власти Бельгии решили ввести запрет на туристические поездки в страну и из нее. В список стран, для граждан которых запрещен въезд, внесли Украину.

Об этом сообщает правительственный портал и бельгийская федеральная служба по внутренним делам.

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На указанных сайтах отмечается, что новые правила въезда действуют как для невакцинированных, так и для привитых граждан Украины. Правительственный портал отнес Украину в категорию сттран з очень высоким риском через COVID-19.

Заметим, на сайте бельгийской федеральной службы по внутренним делам, ответственным за пограничные вопросы, не указывается, по какой именно причине исключили Украину из этого списка. Возможно, это связано с тем, что Рада Европы удалила Украину из списка безопасных стран для путешествий.

Сейчас въезд в Бельгию из Украины разрешен только при наличии "уважительной причины". Речь идет об украинцах, которые работают, учатся или едут на лечение в страну.

Напомним, Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка". О том, смогут ли теперь украинцы попасть в Европейский Союз – читайте по этой ссылке.

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