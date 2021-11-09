В турецком городе обрушился дом, в котором находились более 20 человек: видео

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 13 человек.

В центральной части города Малатья на востоке Турции обрушилось древнее здание, в котором находились более 20 человек.

Об этом сообщает издание Habertürk.

Во время спасательных работ из-под обломков дома были извлечены 13 человек. Пострадавших каретами скорой помощи доставили в больницы. По словам врачей, их жизни угрозы нет.

На первом этаже дома были расположены магазины и общепит. Очевидцы утверждают, что перед обвалом в одном из них проводились ремонтные работы: чтобы расширить площадь, владельцы демонтировали одну из колонн.

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Building collapses in #Turkey – dozens trapped



Двумя строения строительных работ, collapsed в территорию Turkey's Malatya on Tuesday. Search and rescue efforts are ongoing to pull some 20 people believed to be trapped under the rubble. pic.twitter.com/dx4CgDVuSq — RawNews1st (@Raw_News1st) November 9, 2021

Спасатели продолжают разбирать завалы дома в поисках других жертв.

Обстоятельства и причины этого инцидента до конца не выяснены.

Напомним, ранее в турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера. Одно здание полностью разрушено.

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