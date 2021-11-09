В турецком городе обрушился дом, в котором находились более 20 человек: видео

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 13 человек.
В центральной части города Малатья на востоке Турции обрушилось древнее здание, в котором находились более 20 человек.
Об этом сообщает издание Habertürk.
Во время спасательных работ из-под обломков дома были извлечены 13 человек. Пострадавших каретами скорой помощи доставили в больницы. По словам врачей, их жизни угрозы нет.
На первом этаже дома были расположены магазины и общепит. Очевидцы утверждают, что перед обвалом в одном из них проводились ремонтные работы: чтобы расширить площадь, владельцы демонтировали одну из колонн.
#news— RawNews1st (@Raw_News1st) November 9, 2021
Building collapses in #Turkey – dozens trapped
Двумя строения строительных работ, collapsed в территорию Turkey's Malatya on Tuesday. Search and rescue efforts are ongoing to pull some 20 people believed to be trapped under the rubble. pic.twitter.com/dx4CgDVuSq
Спасатели продолжают разбирать завалы дома в поисках других жертв.
Обстоятельства и причины этого инцидента до конца не выяснены.
Напомним, ранее в турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера. Одно здание полностью разрушено.
Читайте также:
- Семь месяцев подготовки и 27 часов операции: в Турции разъединили сиамских близнецов
- "Мы здесь никто, уже начинаем жить в долг": застрявшие в Турции украинцы ждут результатов экспертиз