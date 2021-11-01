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В крупнейшем городе Нигерии обрушился 21-этажный дом: есть погибшие

В крупнейшем городе Нигерии обрушился 21-этажный дом: есть погибшие

Скриншот видео

Под завалами новостройки остаются десятки человек.

В понедельник, 1 ноября, в городе Лагос (Нигерия) обрушился 21-этажный дом, который строился как роскошные апартаменты для состоятельных людей. По словам свидетелей, на его строительстве работали сотни рабочих.

Как сообщает PM News, из-под завала уже извлекли тела семи погибших, но под обломками могут находиться еще не менее 50 человек.

21-этажное здание строили в богатом районе этого крупнейшего в Нигерии города, в котором (включая окрестности) проживает 20 миллионов человек.

Причина обрушения здания пока не ясна, но, по данным ведомств, такие случаи не редкость в Нигерии. В этой наиболее густонаселенной стране Африки строительные нормы соблюдаются плохо, а строительные материалы часто бывают неудовлетворительными.

Около строительной площадки собрались сотни людей, некоторые из них жаловались, что помощь от местных экстренных служб запоздала из-за большой пробки. Только через два часа после обрушения на месте начала работать специальная техника.

Владелец здания пока не установлен, существует предположение, что он оказался среди тех, кто сейчас под завалами.

Напомним, ранее в центре грузинского Батуми обрушился пятиэтажный жилой дом. Очевидцы говорят, что перед обрушением произошел взрыв.

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