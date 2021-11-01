В крупнейшем городе Нигерии обрушился 21-этажный дом: есть погибшие

Под завалами новостройки остаются десятки человек.

В понедельник, 1 ноября, в городе Лагос (Нигерия) обрушился 21-этажный дом, который строился как роскошные апартаменты для состоятельных людей. По словам свидетелей, на его строительстве работали сотни рабочих.

Как сообщает PM News, из-под завала уже извлекли тела семи погибших, но под обломками могут находиться еще не менее 50 человек.

Также читайте В Бразилии в пещере произошел обвал: погибли спасатели

21-этажное здание строили в богатом районе этого крупнейшего в Нигерии города, в котором (включая окрестности) проживает 20 миллионов человек.

BREAKING NEWS:

21-storey строительные холмы на Gerrard Road in Ikoyi, Лагос. Скорость людей, потрепанных и многими страдающими плохими. pic.twitter.com/nZqy0U2kXu — Ubosi Eleh + Co (@ubosieleh_co) November 1, 2021

Причина обрушения здания пока не ясна, но, по данным ведомств, такие случаи не редкость в Нигерии. В этой наиболее густонаселенной стране Африки строительные нормы соблюдаются плохо, а строительные материалы часто бывают неудовлетворительными.

Около строительной площадки собрались сотни людей, некоторые из них жаловались, что помощь от местных экстренных служб запоздала из-за большой пробки. Только через два часа после обрушения на месте начала работать специальная техника.

Moment en el que es derrumbó un edificio de 21 pisos en Ikoyi, Lagos. pic.twitter.com/632wXx0ot6 — ☎ TELEFONO ROJO ☎ (@TfnoRojo) November 1, 2021

Владелец здания пока не установлен, существует предположение, что он оказался среди тех, кто сейчас под завалами.

Напомним, ранее в центре грузинского Батуми обрушился пятиэтажный жилой дом. Очевидцы говорят, что перед обрушением произошел взрыв.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку