Бельгія закрила кордони для усіх туристів з України

Наразі в'їзд до Бельгії з України дозволено лише за наявності "поважної причини".

Щоб обмежити поширення коронавірусу, влада Бельгії вирішила ввести заборону на туристичні поїздки до країни та з неї. До списку країн, для чиїх громадян заборонений в'їзд, внесли Україну.

Про це повідомляє урядовий портал та бельгійська федеральна служба у внутрішніх справах.

На вказаних сайтах зазначається, що нові правила в'їзду діють як для невакцинованих, так і для щеплених громадан України. Так, урядовий портал відніс Україну до категорії країн з дуже високим ризиком через COVID-19.

Зауважимо, на сайті бельгійської федеральної служби з внутрішніх справ, відповідальний за прикордонні питання, не вказується, з якої саме причини виключили Україну з цього списку. Можливо, це пов’язано з тим, що Рада Європи видалила Україну зі списку безпечних країн для подорожей.

Нині в'їзд до Бельгії з України дозволено лише за наявності "поважної причини". Йдеться про українців, які працюють, навчаються чи їдуть на лікування до країни тощо.

Нагадаємо, Євросоюз офіційно виключив Україну із "зеленого списку". Про те, чи зможуть тепер українці потрапити до Європейського Союзу - читайте за цим посиланням.

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