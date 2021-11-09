Чи штрафуватимуть невакцинованих українців: відповідь МОЗ

Штраф передбачений за порушення карантину, а не за відмову від вакцинації.

У Міністрестві охорони здоров'я спростували інформацію про штрафи для невакцинованих українців, яка масово поширюється у соцмережах.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

У міністерстві підкреслюють, в Україні немає окремих штрафів для людей, які не були вакциновані від коронавірусу. Проте є штрафи за порушення карантинних обмежень. У відомстві також нагадали, визначена низка професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою. Указ про обов’язкову вакцинацію для цього переліку професій почав діяти від 8 листопада. Відтоді працівників, які відмовляються від вакцинації, можуть усунути від роботи без виплати заробітної плати. Про штраф для таких працівників не йдеться.

Нагадаємо, МОЗ розширив перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Якщо працівник відмовляється від щеплення, йому загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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