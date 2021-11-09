Популярний в Україні Renault Sandero отримав нову версію

Вона виконана в "спортивному" стилі.

Як відомо, хетчбек Renault Sandero користується чималою популярністю на українському ринку.

Тепер, за інформацією AutoEsporte, у цього автомобіля з'явилася нова модифікація.

Зазначається, що нова версія виконана в "спортивному" стилі та має назву S Edition . Вона стала вже третьою серед модифікацій "під спорт", приєднавшись до GT Line і RS. Ця модифікація реалізовуватиметься на південноамериканському ринку. Цікаво, що зовсім нещодавно Renault оголосила про те, що відмовиться на ринку Бразилії від моделей Renault Logan та Renault Sandero.

Головною “фішкою” таких Renault Sandero виявився “передок”, виконаний у стилі “топового” RS. Моделі дістався схожий бампер із горизонтальними світлодіодними смугами ходових вогнів, а також нижні радіаторні решітки з великою сіткою. Крім того, хетчбек обзавівся затемненими задніми ліхтарями і повністю забарвленим у колір кузова заднім бампером.

До оснащення салону увійшли нові передні сидіння з розвиненою бічною підтримкою, мультимедійна система з 7-дюймовим екраном та кондиціонер. Стелю обробили темною тканиною. Як декор використовували чорні глянцеві вставки. До списку базового обладнання увійшли: кондиціонер, чотири подушки безпеки та "мультимедійка" з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм.

Двигун для Sandero S Edition заявлений лише один – він перебрався із базової моделі. Мова про двигун з робочим об’ємом в 1 літр, здатний працювати як на бензині, так і на етанолі. У першому варіанті віддача агрегату дорівнює 79 кінським силам, а в другому – 82 к.с. Зв’язку йому становить 5-ступінчаста МКПП.

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