Будут ли штрафовать невакцинированных украинцев: ответ Минздрава

Штраф предусмотрен за нарушение карантина, а не отказ от вакцинации.

В Министерстве здравоохранения опровергли распространяемую в соцсетях информацию о штрафах для невакцинированных украинцев.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

В министерстве подчеркивают, что в Украине нет отдельных штрафов для людей, которые не были вакцинированы от коронавируса. Однако есть штрафы за нарушение карантинных ограничений. В ведомстве также напомнили, определен ряд профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна. Указ об обязательной вакцинации для этого перечня профессий начал действовать с 8 ноября. С тех пор работников, которые отказываются от вакцинации, могут отстранить от работы без выплаты заработной платы. О штрафе для таких работников речь не идет.

Напомним, Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Если работник отказывается от прививки, ему грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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