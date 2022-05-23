Війна РФ проти України пробудила Європу у сфері оборони - Боррель

ЄС має брати на себе більше відповідальності за власну безпеку.

Агресія Росії проти України стала сигналом до пробудження для всієї Європи в сфері безпеки та оборони та змусила шукати скоординовані та ефективні шляхи до зміцнення власної обороноздатності.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

При цьому до війни, здавалося, не було сенсу у терміновому збільшенні оборонних витрат. Зараз йдеться вже не лише про те, щоб витрачати на оборону більше, але й витрачати ці європейські кошти разом – і це єдиний шлях використовувати їх найкращим чином.

«Російський безумний наступ на Україну повернув війну на європейську землю. За кількістю військових спроможностей, що залучені д цієї війни, за її людською ціною та за глобальними наслідками вона являє собою глобальний зсув у Європейському середовищі з безпеки. У протидії цьому конфлікту ЄС реагував швидко та потужно, пропонуючи політичну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу Україні. Зараз вже очевидно, що Європа в небезпеці, як ми й говорили ще на початку війни, коли представили Стратегічний компас», - наголосив високий представник ЄС.

ЄС має брати на себе більше відповідальності за власну безпеку.

«Спустошення складів, яке відбулося після військової допомоги, яку ми надали Україні, є найбільш очевидним прикладом наших недоліків. Але саме це стало найбільшим недоліком з тим, що ми успадкували від минулих бюджетних скорочень та недофінансування», - підкреслив Боррель.

Згадані провали торкаються багатьох сфер – загальних військових спроможностей, оборонних інвестицій, досліджень та розвитку, і вони стають очевидними у порівнянні з військовим будівництвом в інших країнах.

Високий представник ЄС визначив три головні напрямки розв'язання чинних проблем ЄС в обороні.

Перший напрямок – це підвищення бойової готовності військ, включаючи поповнення складських запасів.

Другий напрямок зусиль – розвиток оборонних спроможностей як в кількісному, так і в якісному вимірі. Протягом наступних п’яти років ці зусилля будуть спрямовані на стратегічні напрямки, такі як повітряна оборона, кібернетичні засоби та засоби космічного базування, та інші.

Третій напрямок, що розрахований на більш віддалену перспективу, - це спільна розробка майбутніх ключових оборонних спроможностей, таких як основний бойовий танк, сучасні засоби територіального захисту або засоби космічного спостереження.

Боррель підкреслив, що найбільш ефективне використання коштів вже зараз може сприяти координації між країнами-членами у спільних оборонних замовленнях, що розраховані на найближчі часи і на більш віддалену перспективу, для збільшення спроможностей європейської оборонної індустрії.

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