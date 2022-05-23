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Під час повітряних тривог на Житомирщині пролунали вибухи

Під час повітряних тривог на Житомирщині пролунали вибухи

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Під час повітряних тривог на Житомирщині пролунали вибухи

Фото з відкритих джерел

Люди чули вибухи.

Жителі Коростеня, що на Житомирщині, заявили, що вночі під час оголошеної повітряної тривоги чули звуки вибухів. 

Про це інформує "Суспільне". 

Цю інформацію підтвердила заступниця міського голови міста Чижевська. За її словами, в місті було чути звуки двох вибухів, яким передували спалахи.

Щоправда, під час останньої повітряної тривоги у Коростені на Житомирщині було чути звуки ще одного вибуху, розповіла ЗМІ заступниця міського голови міста Чижевська.

Очікуємо на офіційні коментарі. Не поширюємо фото та відео з місця інциденту.

Нагадаємо, що у Малині Житомирської області вдень 22 травня під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині пролунав вибух.

Як повідомлялося, у Львові посеред ночі чути вибухи.

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