У Павлограді прокоментували вибухи: працюють ЗСУ

У Павлограді, на Дніпропетровщині, лунали вибухи. Місцева влада заспокоїла мешканців: ситуація під контролем.
Сьогодні, 22 травня, у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.
У місцевих пабліках з’явилася інформація про вибухи у Павлограді. Згодом у міськраді Павлограду повідомили, що працюють Збройні Сили України.
“Місто не зазнало пошкоджень. Загрози життю павлоградців немає. Бережіть себе”, – написали там.
Станом на 13:03 у Дніпропетровській області та Павлограді знову оголосили повітряну тривогу.
Раніше стало відомо, що російська армія у ніч проти 22 травня випустила ракети по Запорізькій області. Під вогонь потрапила цивільна інфраструктура одного з сіл на Вільнянщині.
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