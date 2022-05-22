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В Павлограде прокомментировали взрывы: работают ВСУ

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В Павлограде прокомментировали взрывы: работают ВСУ

В Павлограде, на Днепропетровщине, раздавались взрывы. Местные власти успокоили жителей: ситуация под контролем.

Сегодня, 22 мая, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

В местных пабликах появилась информация о взрывах в Павлограде. Впоследствии в горсовете Павлограда сообщили, что работают Вооруженные Силы Украины.

“Город не получил повреждений. Угрозы жизни павлоградцев нет. Берегите себя”, – написали там.

По состоянию на 13.03 в Днепропетровской области и Павлограде снова объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно, что российская армия в ночь на 22 мая выпустила ракеты по Запорожской области. Под огонь попала гражданская инфраструктура одного из сел в Вольнянском районе.

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