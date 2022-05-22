Окупанти підступно обстріляли Запорізьку область: є постраждалі

Запорізьку область посеред ночі обстріляли російські окупанти.
Путінська армія, яка варварьки знищує Україну й вбиває мирних людей, у ніч проти 22 травня випустила ракети по Запорізькій області. Під вогонь потрапила цивільна інфраструктура одного з сіл на Вільнянщині.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
Відомо, що ракетний удар стався близько 02:44. Станом на зараз на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.
"Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру Запорізького краю. Вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ISW попередили про плани окупантів щодо Херсонщини і Запоріжжя.
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