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Окупанти підступно обстріляли Запорізьку область: є постраждалі

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Окупанти підступно обстріляли Запорізьку область: є постраждалі

Ілюстрація / Фото: Віталій Малецький

Запорізьку область посеред ночі обстріляли російські окупанти.

Путінська армія, яка варварьки знищує Україну й вбиває мирних людей, у ніч проти 22 травня випустила ракети по Запорізькій області. Під вогонь потрапила цивільна інфраструктура одного з сіл на Вільнянщині.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Відомо, що ракетний удар стався близько 02:44. Станом на зараз на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.

"Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру Запорізького краю. Вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ISW попередили про плани окупантів щодо Херсонщини і Запоріжжя.

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