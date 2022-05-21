Церковний календар на 22 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 22 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 22 травня в церковному календарі

22 травня - перенесення мощів Миколая Чудотворця. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 22 травня — перенесення мощів Миколая Чудотворця

У неділю, 22 травня 2022 року - перенесення мощів Миколая Чудотворця.

Грецька імперія у XI столітті переживала важкі часи. Її володіння в Малій Азії спустошували турки, розоряючи села та міста, вбиваючи жителів, ображаючи святині храмів і церков. Тоді ж мусульмани зробили замах на мощі святителя Миколая, якого ще називають Чудотворцем.

792 року каліф Аарон Аль-Рашид послав свого начальника флоту Хумейда, щоб той розграбував острів Родос. По закінченню погрому, Хумейд вирушив до Мир Лікійських, щоб там зламати гробницю Миколая Чудотворця. Але начальник сплутав її з іншою гробницею, яка стояла поруч. Після цього на морі здійнялася сильна буря, яка розбила майже всі суда.

Східні та західні християни обурилися через осквернення святинь. В Італії особливо побоювалися за мощі святителя Миколая. А тому жителі міста Бар, яке розташоване на березі Адріатичного моря, вирішили їх перенести.

1087 року венеціанські та барські купці вирушили до Антіохії для торгівлі. І ті, і інші припускали, що на зворотньому шляху можна буде викрасти мощі, щоб перевезти їх до Італії. Жителі міста Бар випередили венеціанців, висадившись на березі біля Мир Лікійських першими. Вперед вони послали двох людей, які пізніше повернулися і повідомили, що у місті все тихо. В церкві, де лежать мощі Миколая, було лише четверо ченців. 47 чоловік відразу озброїлися та вирушили до гробниці святого. 20 квітня 1087 року пресвітери Луп і Дрого, які були серед озброєних жителів міста Бар, здійснили літію. Після цього юнак Матфій витягнув з переповненого миром саркофага мощі святого Миколая.

Ковчег був вщент розбитий, а тому пресвітер Дрого вирішив загорнути мощі у свій верхній одяг та перенести їх на корабель. 21 травня кораблі прибули до міста Бар. Радісна вістка відразу облетіла його околиці. 22 травня мощі Миколая Чудотворця урочисто внесли до церкви святого Стефана, яка була побудована біля моря. Під час перенесення було зцілено кілька хворих людей, що лише збудило ще більше благовіння перед мощами. Через рік на цьому місці побудували церкву на честь святителя, яку освятив сам папа Урбан II.

Спочатку свято перенесення мощів Миколая Чудотворця 22 травня було популярним лише серед жителів міста Бар. А в інших країнах воно не було офіційно прийнятим. Це можна пояснити тим, що в Середньовіччя існувала традиція шанування переважно місцевих святинь.

Сильні молитви до дня перенесення мощів Миколая Чудотворця

Молитва до святого Миколая про здоров'я:

Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку нeдугу і хвoробу, ти своїм заступництвом визволяв від смeрті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю пoміччю, захисти мене й усіх людей від вoгню й води, від гoлоду й пошeсті, від тяжкoї хвoроби і несподівaної смepті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в стpашну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.

Молитва до святого Миколая для здійснення бажань:

Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь.

Молитва до святого Миколая для захисту:

О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних закoлотів, мiжусобиці; від гoлоду, пoшесті, пoтопу, вoгню, меча і наглої смeрті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та cпас їх від гнiву царського й кaри смeртної, так помuлуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві грiхів перебуваємо. Спаси нас від гнiву Божого й вічної кaри: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь.

Церковний календар на 22 травня: відео

Народні прикмети

В народі існувало чимало народних прикмет, які були пов'язані зі святом перенесення мощів Миколая Чудотворця:

Держи сіно до Миколи - не побоїшся зими ніколи.

До весняного Миколи не купайся ніколи - бо з чоловіка верба виросте.

Не хвались на Миколи травою, а на Юрія посівом.

Від Миколи до літа дванадцять приморозків.

На весняного Миколи сади картоплю.

Що не можна робити 22 травня