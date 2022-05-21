Церковный календарь на 22 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 22 мая и кого чтит церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 22 мая в церковном календаре

22 мая — перенос мощей Николая Чудотворца. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 22 мая — перенос мощей Николая Чудотворца

В воскресенье, 22 мая 2022 года – перенос мощей Николая Чудотворца.

Греческая империя в XI веке переживала трудные времена. Ее владения в Малой Азии опустошали турки, разоряя деревни и города, убивая жителей, оскорбляя святыни храмов и церквей. Тогда же мусульмане покушались на мощи святителя Николая, которого еще называют Чудотворцем.

792 года калиф Аарон Аль-Рашид послал своего начальника флота Хумейда, чтобы разграбить остров Родос. По окончании погрома Хумейд отправился в Мир Ликийских, чтобы там сломать гробницу Николая Чудотворца. Но начальник спутал ее с другой гробницей, стоявшей рядом. После этого на море поднялась сильная буря, разбившая почти все суда.

Восточные и западные христиане возмутились из-за осквернения святынь. В Италии особенно опасались за мощи святителя Николая. Поэтому жители города Бар, расположенного на берегу Адриатического моря, решили их перенести.

В 1087 году венецианские и барские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те, и другие предполагали, что на обратном пути можно будет угнать мощи, чтобы перевезти их в Италию. Жители города Бар опередили венецианцев, высадившись на берегу близ Мир Ликийских первыми. Вперед они послали два человека, которые позже вернулись и сообщили, что в городе все тихо. В церкви, где лежат мощи Николая, было всего четыре монаха. 47 человек сразу вооружились и отправились в гробницу святого. 20 апреля 1087 пресвитеры Луп и Дрого, которые были среди вооруженных жителей города Бар, совершили литию. После этого юноша Матфий вытащил из переполненного миром саркофага мощи святого Николая.

Ковчег был наголову разбит, а потому пресвитер Дрого решил завернуть мощи в свою верхнюю одежду и перенести их на корабль. 21 мая корабли прибыли в Бар. Радостная весть сразу облетела его окрестности. 22 мая мощи Николая Чудотворца торжественно внесли в церковь святого Стефана, построенную у моря. Во время переноса было исцелено несколько больных людей, что только пробудило еще большее благовещение перед мощами. Через год здесь построили церковь в честь святителя, которую освятил сам папа Урбан II.

Первоначально праздник перенесения мощей Николая Чудотворца 22 мая был популярен только среди жителей города Бар. А в других странах оно не было официально принято. Это объяснимо тем, что в Средневековье существовала традиция почитания преимущественно местных святынь.

Сильные молитвы ко дню переноса мощей Николая Чудотворца

Молитва к святому Николаю о здоровье:

Всеблагий отец Николая, великий и удивительный чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и болезнь, ты своим покровительством освобождал от смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне умоляю тебя, помощника тех, кто есть в горе и нужде нынешней жизни: спеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и мора, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. Береги меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из преждевременной жизни к вечности. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я оказался навеки в небе, вместе с тобой, где буду прославлять и величать милость Божию. Аминь.

Молитва к святому Николаю для исполнения желаний:

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных. Что во благо желающих исполни своей милостью. Если плохое хочу, отверни беду. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь.

Молитва к святому Николаю для защиты:

О всеблагий отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и искренней молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от волков, теряющих ее. Украину нашу и всякую страну христианскую, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения, наступления чужестранцев и народных заговоров, межсобицы; от голода, мора, потопа, огня, меча и наглой смерти всякого человека защиты. И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спас их от гнева царского и смертной казни, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем. Спаси нас от гнева Божия и вечной кары: чтобы Твоим покровительством и помощью и Своей благодатью и милосердием дал нам Христос Бог тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять налево, но сподобил стать направо со всеми святыми. Аминь.

Церковный календарь на 22 мая: видео

Народные приметы

В народе существовало немало народных примет, которые были связаны с праздником перенесения мощей Николая Чудотворца:

Держи сено к Николаю – не побоишься зимы никогда.

До весеннего Николая не купайся никогда – потому что из мужа ива вырастет.

Не хвастаемся на Николая травой, а на Юрия посевом.

От Николая до лета двенадцать заморозков.

На весеннего Николая сады картофель.

Что нельзя делать 22 мая