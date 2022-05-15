Таропрогноз на 16-22 мая 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро дают определенную опору в жизни. Карты Таро позволяют настроиться на позитив

Карты Таро – самое объективное зеркало наших страхов, желаний и комплексов. Читая карты, вы сможете увидеть себя в истинном свете благодаря символическому языку Таро. Иногда вам может не понравиться то, что вы увидите, но в этом и заключается объективность карт Таро, которые, как считается, говорят только правду.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 16-22 мая 2022 "Колесница"

Эта карта Таро рассказывает о силе воли, честности, смелости и упрямстве. Она свидетельствует о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, сексуальной силе, достижении успеха, но одновременно и о рискованной авантюре, желании победить любой ценой и выборе правильного пути.

"Колесница" свидетельствует о том, что нужно выбрать — партнера, особенности ваших отношений, путь со второй половинкой и т.д. Эта карта говорит о том, что ключом к успеху может стать только сильная самомотивация или упрямство. Также вы можете встретить человека, который станет олицетворением этих качеств.

В отношениях помните о течении времени для получения желаемого, не позволяйте удачи вырваться из рук, а сами управляйте процессом.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 16-22 мая 2022 "Семерка жезлов"

Эта карта говорит о защите и получении преимуществ. "Семерка жезлов" также рассказывает об отказе сдвинуться с места, желании рассчитывать только на свои силы, брошенный вызов, вынужденную защиту и иногда даже агрессию.

Если в расписании вытащили эту карту, то это значит, что вам придется пойти в глухую защиту и рассчитывать только на себя. Вам нужно крепко стоять на ногах, чтобы защищать свои права и мнения. Также возможны моменты жесткой критики и провокаций.

Не исключена борьба с "внутренними демонами", которые мешают нам двигаться по правильному пути комплексами, страхами, подозрениями и т.д. Вы можете вести борьбу и с собственной совестью. Если бы там не было, защищайте свои планы от противников. Внимательно распределите, как тратить собственные силы.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 16-22 мая 2022 "Королева кубков"

Вы сейчас как полноводная река. Для того чтобы достичь новых достижений в сфере финансов, для начала гармонируйте ваши чувства. Освойте себя — станьте мудрыми и сильными. Если вы сами не способны справиться с лавиной ваших ощущений, чтобы двигать дальше, то найдите кого-нибудь, кто поможет вам это сделать. Он или она должны помочь вам осознать себя, чтобы направить их во благо, в том числе для получения финансового ресурса.

Скоро вы сможете освободиться от всех оскорблений и злости и таки сможете двигаться дальше. Учитесь развивать в себе терпимость к другим людям и вам все удастся.

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