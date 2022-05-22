22 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

22 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

22 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

22 мая 2022 – воскресенье. 88-й день войны России против Украины. 142-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

22 мая — Международный день биологического разнообразия. Главная его цель – привлечь внимание людей на проблемы, касающиеся сохранения биологического мира. Следует понимать, что от биологического разнообразия во многом зависят следующие аспекты жизни: качество пищевых продуктов, климатическая стабильность, безопасная жизнь человека.

Также 22 мая – Всемирный день городских фермеров (World Urban Farmers Day). Городскими фермерами называют жителей городов, выращивающих овощи, фрукты, зелень прямо в своих квартирах. Домашние растительные продукты питания помогают значительно улучшить рацион, обогатить его полезными микроэлементами.

А еще 22 мая – День Шерлока Холмса. Дату события выбрали в честь дня рождения Артура Конана Дойля – который и создал легендарного персонажа. Писатель родился 22 мая 1859 года. Произведения о детективе Шерлоке Холмсе и его помощнике докторе Ватсоне получили статус классики детективного жанра.

22 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

22 мая – перенос мощей Николая Чудотворца / Фото: commons.wikimedia.org

22 мая в церковном календаре – день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Оно произошло в 1087 году в итальянском городе Бар. Сначала событие было популярным только среди жителей города, потому что в Средневековье традиционно чествовали только местные святыни. Однако через некоторое время событие приобрело широкую популярность и среди других стран. Мощи святителя перенесли из-за мусульманской угрозы.

Памятные даты 22 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 22 мая:

1849 год — Авраам Линкольн получает патент на конструкцию плавающего сухого дока;

1861 год — Тараса Шевченко перезахоронили в Каневе на Чернечей горе;

1892 год — доктор Вашингтон Шеффилд изобретает тюбик для зубной пасты;

1846 год — в Нью-Йорке основывают информационное агентство "Associated Press";

1919 год — в Киеве в церкви святого Николая совершают первое богослужение на украинском языке, из-за чего этот день "неофициально" считают днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви;

1931 год — начинает свою деятельность Украинская академия аграрных наук;

1971 год – происходит выступление Анатолия Лупиноса возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве, после которого его арестовали;

1972 год — новая конституция сменяет название Цейлона на Республику Шри-Ланка;

1979 год — проходят похороны Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове, которое позже выливается в массовую акцию протеста;

1990 год — фирма "Microsoft" анонсирует выход операционной системы Windows 3.0;

1995 год — во Львове было создано Всеукраинское педагогическое общество имени Григория Ващенко;

1998 год — в Киеве на Аскольдовой могиле освящают греко-католическую церковь святого Николая;

2009 год — СБУ возбуждает уголовное дело по факту Геноцида в Украине 1932-1933 годов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 мая

Каковы сегодня именины: Димитрий, Иосиф, Василий, Николай, Симеон.

22 мая родились:

1840 год – украинский актер, режиссер и драматург, с именем которого связано создание украинского театра, Марко Кропивницкий;

1859 год — английский писатель, автор рассказов о Шерлоке Голмсе Артур Конан Дойл;

1879 год – украинский языковед, фольклорист Иван Зилинский;

1879 год – украинский художник и педагог, один из основателей и первый ректор украинской Академии изобразительного искусства Федор Кричевский;

1909 год – украинский историк, адвокат, публицист, педагог, издатель, политический и общественный деятель Денис Квитковский;

1919 год – украинский писатель Николай Тарновский;

1920 год – украинский киноактер Николай Гринько;

1941 год — украинский киноактер Николай Олялин;

1945 год – украинский поэт, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Рыбчинский;

1948 год – композитор и певец Евгений Мартынов;

1951 год – украинский киноактер Сергей Иванов.

Погода на 22 мая

22 мая в Киеве облачная погода, днем и вечером возможен дождь. Во Львове пасмурная погода, без осадков. В Харькове пасмурно, ночью дождь, но утром без осадков, днем ожидается снова дождь до самого вечера. В Одессе пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +10 ночью. Во Львове +16 днем и +9 ночью. В Харькове +17 днем и +12 ночью. В Одессе +23 днем и +16 ночью.