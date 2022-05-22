22 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

22 травня 2022 року – неділя. 88-й день війни Росії проти України. 142-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
22 травня - Міжнародний день біологічного різноманіття. Головна його мета - привернути увагу людей на проблеми, які стосуються збереження біологічного світу. Потрібно розуміти, що від біологічного різноманіття багато в чому залежать такі аспекти життя: якість харчових продуктів, кліматична стабільність, безпечне життя людити.
Також 22 травня - Всесвітній день міських фермерів (World Urban Farmers Day). Міськими фермерами називають жителів міст, які вирощують овочі, фрукти, зелень прямо в своїх квартирах. Домашні рослинні продукти харчування допомагають значно покращити раціон, збагатити його корисними мікроелементами.
А ще 22 травня - День Шерлока Холмса. Дату події обрали на честь дня народження Артура Конана Дойля - який і створив легендарного персонажа. Письменник народився 22 травня 1859 року. Твори про детектива Шерлока Холмса та його помічника доктора Ватсона отримали статус класики детективного жанру.
22 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі
22 травня в церковному календарі – день перенесення мощів святителя Миколая Чудотворця. Воно відбулося 1087 року у італійському місті Бар. Спочатку подія була популярною лише серед жителів міста, через те, що у Середньовіччі традиційно вшановували лише місцеві святині. Однак через деякий час подія набула широкої популярності і серед інших країн. Мощі святителя перенесли через мусульманську загрозу.
Пам’ятні дати 22 травня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 22 травня:
- 1849 рік — Авраам Лінкольн отримує патент на конструкцію плаваючого сухого доку;
- 1861 рік — Тараса Шевченка перепоховали в Каневі на Чернечій горі;
- 1892 рік — доктор Вашингтон Шеффілд винаходить тюбик для зубної пасти;
- 1846 рік — у Нью-Йорку засновують інформаційну агенцію "Associated Press";
- 1919 рік — у Києві в церкві святого Миколая відправляють перше богослужіння українською мовою, через що цей день "неофіційно" вважають днем народження Української Автокефальної Православної Церкви;
- 1931 рік — розпочинає свою діяльність Українська академія аграрних наук;
- 1971 рік — відбувається виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві, після якого його заарештували;
- 1972 рік — нова конституція змінює назву Цейлону на Республіка Шрі-Ланка;
- 1979 рік — відбувається похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який пізніше виливається у масову акцію протесту;
- 1990 рік — фірма "Microsoft" анонсує вихід операційної системи Windows 3.0;
- 1995 рік — у Львові було створюють Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка;
- 1998 рік — у Києві на Аскольдовій могилі освячують греко-католицьку церкву святого Миколая;
- 2009 рік — СБУ порушує кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 травня
Які сьогодні іменини: Димитрій, Йосип, Василь, Микола, Симеон.
22 травня народилися:
- 1840 рік — український актор, режисер і драматург, з ім'ям якого пов'язане створення українського театру, Марко Кропивницький;
- 1859 рік — англійський письменник, автор оповідань про Шерлока Голмса Артур Конан Дойл;
- 1879 рік — український мовознавець, фольклорист Іван Зілинський;
- 1879 рік — український художник і педагог, один з засновників і перший ректор української Академії образотворчого мистецтва Федір Кричевський;
- 1909 рік — український історик, адвокат, публіцист, педагог, видавець, політичний та громадський діяч Денис Квітковський;
- 1919 рік — український письменник Микола Тарновський;
- 1920 рік — український кіноактор Микола Гринько;
- 1941 рік —український кіноактор Микола Олялін;
- 1945 рік — український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України Юрій Рибчинський;
- 1948 рік — композитор і співак Євген Мартинов;
- 1951 рік — український кіноактор Сергій Іванов.
Погода на 22 травня
22 травня в Києві хмарна погода, вдень та ввечері можливий дощ. У Львові похмура погода, без опадів. У Харкові похмуро, вночі дощ, але вранці без опадів, вдень очікується знову дош до самого вечора. В Одесі похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів.
Температура повітря в Києві +16 вдень та +10 вночі. У Львові +16 вдень та +9 вночі. У Харкові +17 вдень та +12 вночі. В Одесі +23 вдень та +16 вночі.