22 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

22 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

22 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

22 травня 2022 року – неділя. 88-й день війни Росії проти України. 142-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

22 травня - Міжнародний день біологічного різноманіття. Головна його мета - привернути увагу людей на проблеми, які стосуються збереження біологічного світу. Потрібно розуміти, що від біологічного різноманіття багато в чому залежать такі аспекти життя: якість харчових продуктів, кліматична стабільність, безпечне життя людити.

Також 22 травня - Всесвітній день міських фермерів (World Urban Farmers Day). Міськими фермерами називають жителів міст, які вирощують овочі, фрукти, зелень прямо в своїх квартирах. Домашні рослинні продукти харчування допомагають значно покращити раціон, збагатити його корисними мікроелементами.

А ще 22 травня - День Шерлока Холмса. Дату події обрали на честь дня народження Артура Конана Дойля - який і створив легендарного персонажа. Письменник народився 22 травня 1859 року. Твори про детектива Шерлока Холмса та його помічника доктора Ватсона отримали статус класики детективного жанру.

22 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

22 травня - перенесення мощів Миколая Чудотворця / Фото: commons.wikimedia.org

22 травня в церковному календарі – день перенесення мощів святителя Миколая Чудотворця. Воно відбулося 1087 року у італійському місті Бар. Спочатку подія була популярною лише серед жителів міста, через те, що у Середньовіччі традиційно вшановували лише місцеві святині. Однак через деякий час подія набула широкої популярності і серед інших країн. Мощі святителя перенесли через мусульманську загрозу.

Пам’ятні дати 22 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 22 травня:

1849 рік — Авраам Лінкольн отримує патент на конструкцію плаваючого сухого доку;

1861 рік — Тараса Шевченка перепоховали в Каневі на Чернечій горі;

1892 рік — доктор Вашингтон Шеффілд винаходить тюбик для зубної пасти;

1846 рік — у Нью-Йорку засновують інформаційну агенцію "Associated Press";

1919 рік — у Києві в церкві святого Миколая відправляють перше богослужіння українською мовою, через що цей день "неофіційно" вважають днем народження Української Автокефальної Православної Церкви;

1931 рік — розпочинає свою діяльність Українська академія аграрних наук;

1971 рік — відбувається виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві, після якого його заарештували;

1972 рік — нова конституція змінює назву Цейлону на Республіка Шрі-Ланка;

1979 рік — відбувається похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який пізніше виливається у масову акцію протесту;

1990 рік — фірма "Microsoft" анонсує вихід операційної системи Windows 3.0;

1995 рік — у Львові було створюють Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка;

1998 рік — у Києві на Аскольдовій могилі освячують греко-католицьку церкву святого Миколая;

2009 рік — СБУ порушує кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 травня

Які сьогодні іменини: Димитрій, Йосип, Василь, Микола, Симеон.

22 травня народилися:

1840 рік — український актор, режисер і драматург, з ім'ям якого пов'язане створення українського театру, Марко Кропивницький;

1859 рік — англійський письменник, автор оповідань про Шерлока Голмса Артур Конан Дойл;

1879 рік — український мовознавець, фольклорист Іван Зілинський;

1879 рік — український художник і педагог, один з засновників і перший ректор української Академії образотворчого мистецтва Федір Кричевський;

1909 рік — український історик, адвокат, публіцист, педагог, видавець, політичний та громадський діяч Денис Квітковський;

1919 рік — український письменник Микола Тарновський;

1920 рік — український кіноактор Микола Гринько;

1941 рік —український кіноактор Микола Олялін;

1945 рік — український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України Юрій Рибчинський;

1948 рік — композитор і співак Євген Мартинов;

1951 рік — український кіноактор Сергій Іванов.

Погода на 22 травня

22 травня в Києві хмарна погода, вдень та ввечері можливий дощ. У Львові похмура погода, без опадів. У Харкові похмуро, вночі дощ, але вранці без опадів, вдень очікується знову дош до самого вечора. В Одесі похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +10 вночі. У Львові +16 вдень та +9 вночі. У Харкові +17 вдень та +12 вночі. В Одесі +23 вдень та +16 вночі.